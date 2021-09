GE. Das städtische Leibniz-Gymnasium sowie die Sportvereine in der Turnhalle dürfen sich nun über zwei Defibrillatoren, ein Trainingsgerät sowie Walkie-Talkies für den Schulsanitätsdienst an der Schule freuen.

Michael Matuschek, Lehrer am Leibniz-Gymnasium, hat letztes Jahr über die Crowdfunding-Plattform der Volksbank Ruhr Mitte (www.foerderpott.de/leibniz) die Spendenaktion ins Leben gerufen. Mithilfe von 200 Unterstützern und der Volksbank Ruhr Mitte ist eine stolze Summe in Höhe von 3.830,50 Euro zusammengekommen.

Dafür bedankt sich die Schule ganz herzlich bei allen Spendern im Namen. Ein besonderer Dank gilt auch der Volksbank, die jeden Spender auf der Crowdfunding-Plattform zusätzlich finanziell gefördert hat (Gesamt 1.100 Euro), und sich darüber hinaus mit weiteren 600 Euro an dieser Aktion beteiligt hat.

Nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Nach dem Crowdfunding-Projekt erhielt der Förderverein des Leibniz-Gymnasiums weitere zweckgebundene Spenden, von denen die Anschaffung der Defibrillatoren bezuschusst worden ist und auch der Förderverein selbst hat dazu beigetragen, dass zusätzlich ein baugleiches Trainingsgerät angeschafft werden konnte.

Dank des Trainingsgerätes können ab sofort der professionelle Schulsanitätsdienst sowie Lehrkräfte regelmäßig trainieren und fortgebildet werden.

Die zwei Defibrillatoren wurden am 17. September offiziell in Anwesenheit von Vertretern der Volksbank Ruhr Mitte, und Vertretern des Fördervereins überreicht. Im Nachhinein fand unter der Leitung der Firma Medizintechnik Bocholt eine Unterweisung an den Geräten statt.