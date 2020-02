Im Festzelt auf der Königswiese wird zur Rathaussturm-Party an Weiberfastnacht geladen, Donnerstag, 20. Februar, ab 18 Uhr Einlass. Das Programm beginnt um 19 Uhr mit der Begrüßung durch die Sitzungspräsidentin Alexandra Schweinsberg und den Einmarsch der Gesellschaften mit Prinzenpaaren, Hofstaat und Prinzengarde.

Nach einem Grußwort von Oberbürgermeister Frank Baranowski sorgen die Prinzengarde, die Große Garde und die Energiebündel der KG Narrenzunft, die ICON des KC Astoria, die Große Garde des KC Grün-Weiß Resse, die Funkengarde der Bismarcker Funken und die Große Garde der Erler Funken für Tanzeinlagen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Trio "Showtime Company".

Als Top-Acts hat das Festkomitee Gelsenkirchener Karneval in diesem Jubiläumsjahr des Karnevalszuges keine Kosten und Mühen gescheut. Und so sind mit dabei Bernd Stelter, der mit seinen Liedern und Sprüchen sicherlich für reichlich Lacher und Spaß sorgen wird, Tim Toupet, der seine Mallorca-Hits zum Besten geben wird, ebenso wie Jürgen Milski, der mit seinen Schunkel- und Ballermannsongs für die richtige Partystimmung sorgen wird.



Folgende Vorverkaufsstellen gibt es

Karten für die Rathaussturm-Party gibt es bei der Stadt- und Touristinfo im Hans-Sachs-Haus, bei der Fahrschule Klaus Momberger an der Cranger Straße 252, im Bürgerbüro von Heike Gebhard an der Goldbergstraße 64 und bei Lotto-Tabak-Reisen Schwenzfeier an der Horster Straße 300.