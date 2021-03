Wer hat noch funktionsfähige Laptops oder Tablets übrig? Der Quartierstreffpunkt nimmt sie gerne. Auf Wunsch der Quartiersbewohner in Gelsenkirchen Schaffrath ruft der Quartierstreffpunkt Schaffrather Mitte e.V. zu einer Spendenaktion auf. Jeder, der ein Laptop oder Tablet übrig hat das nicht mehr gebraucht wird, kann dieses gerne spenden.

Entstanden ist die Idee auf Anregung einer Quartiersbewohnerin.

Sie hat einen Beitrag in der WDR Lokalzeit gesehen, der die Schwierigkeiten beim digitalen Lernen thematisiert hat. Besonders finanzschwache und kinderreiche Familien haben Schwierigkeiten jedem Kind ein Endgerät zur Verfügung zu stellen. Der Bericht erweckte Mitleid mit den Betroffenen. Spontan wandte sich die junge Mutter an Ingrid Husmann vom Quartierstreffpunkt und bot an, ihren abgelegten Laptop zu spenden.

So entstand die Idee eine Sammelaktion zu starten. In Zusammenarbeit mit den Technikbotschaftern Georg Palicki und Michael Liedtke vom Generationennetz Gelsenkirchen e.V. werden die Geräte überprüft und funktionsfähig gemacht.

Anschließend spendet der Verein sie an Menschen in Gelsenkirchen, die sich die Anschaffung für ein solches Gerät nicht leisten können.

Das können Schulkinder aber auch Seniorinnen und Senioren sein.

Haben Sie Lust mitzumachen?

Ihre ausrangierten Geräte können Sie jeden Mittwoch in der Zeit von 10 – 12 Uhr im Quartierstreffpunkt Schaffrather- Mitte an der Giebelstr. 7 abgeben.

Sie können zu dieser Uhrzeit nicht? Anruf oder Email genügt!

Nach Terminabsprache kann auch abgeholt werden.

Hier unsere Kontaktdaten: Telefon 0209/959 05 294

Email: schaffrather.mitte@gmail.com

Noch ein wichtiger Hinweis: Der Quartierstreffpunkt ist zurzeit pandemiebedingt nur mittwochs personell besetzt. Der Anrufbeantworter wird aber täglich abgehört und es erfolgt immer ein Rückruf.

Das Team der ehrenamtlich Aktiven in der Schaffrather Mitte ist sehr stolz auf seine engagierten Quartiersbewohner, die das Miteinander im Quartier mit solchen Aktionen mit Leben füllen. Inzwischen sind schon 3 Geräte bei uns abgegeben worden.

Nicht einmal das Virus bremst uns vollständig aus.