Fiesta de Cuba

Ob wir bei der "Fiesta de Cuba" das "Steigerlied" mit Salsa-Rhythmen hören werden, haben die Veranstalter nicht bestätigt. Wohl aber, dass die Benefizveranstaltung am 28. März bei Automobile Basdorf mit Klassikern und Partykrachern wie "Bésame mucho" und "Despacito" jede Menge karibische Lebensfreude zu uns in den Pott holt.



Da hat es sich auch Oberbürgermeister Frank Baranowski nicht nehmen lassen, erneut die Schirmherrschaft zu übernehmen. Bereits zum neunten Mal räumen die Bernhard Adolph-Stiftung und Automobile Basdorf die große Ausstellungshalle des Autohauses leer, um eine heiße Partynacht für den guten Zweck zu feiern.

Hilfsprojekt für Familien in Kuba

Das von Stifter Bernhard Adolph in Gelsenkirchen gegründete Hilfsprojekt engagiert sich schon seit 1997 in Kuba und trägt an verschiedenen Ansatzpunkten dazu bei, dass kubanischen Kindern und deren Familien eine bessere Perspektive geboten wird. Alles fing an mit einer Reise durch Kuba, in der Bernhard Adolph sich "in Land und Leute verliebt" hat. Aus dem damals gegründeten Verein Kuba-Hilfe e.V. wurde vor fünf Jahren die Bernhard Adolph-Stiftung. Was geblieben ist, ist die Liebe zu Kuba und der Wunsch, Gutes zu tun.

Die Stiftung sieht sich als Wegbereiter für eine bessere Zukunft und Brückenbauer zwischen den Ländern, für mehr menschliches Miteinander und kulturelles Verständnis füreinander. Der Hilfseinsatz dient dem Aufbau und der Unterstützung von Kinderheimen, medizinischen und sozialen Einrichtungen in Kuba sowie der Vermittlung von Kinderpatenschaften. Dabei wird stets aus rein humanitären Gründen gehandelt, ohne Aufdrängen von Ideologien und mit Respekt vor Kultur und Tradition des Landes und seiner Bevölkerung.

Das Projekt wächst und wächst. Mittlerweile sind es rund 230 Paten, die eine Patenschaft für ein Kind übernommen haben. Diese leben vor allem in Havanna und seinen Außenbezirken; aber auch im Osten Kubas in der Provinz Holguín ist die Bernhard Adolph-Stiftung mit Projekten vor Ort.

Bei der letzten "Fiesta de Cuba" vor zwei Jahren wurde der Erlös von rund 7000 Euro vor allem in den Wiederaufbau nach einem Hurricane, der schlimme Verwüstungen in Kuba angerichtet hat, investiert. Der Erlös der diesjährigen "Fiesta" soll wieder in die laufenden Projekte der Stiftung fließen. Besonders die Bildungsprogramme, in denen die Kinder zum Beispiel Englisch lernen, Tanz- oder Musikunterricht bekommen, sollen gefördert werden.

"Feiern für den guten Zweck"



So lautet das Motto auch in diesem Jahr wieder "Feiern für den guten Zweck". Für die richtige Stimmung sorgt Latino-Live-Musik von LaCubana & Friends. Außerdem erwartet die Gäste ein unterhaltsames Programm mit erstklassigen Show-Acts, Überraschungsgästen und einer Tombola. Zu gewinnen gibt es auch in diesem Jahr wieder einen Schalke-Ball, einen Reisegutschein oder ein Cabrio für ein Wochenende. Durchs Programm führt Moderator Michael Berger.

Die in Gelsenkirchen von verschiedenen Veranstaltungen bekannte "JUST Festivals GmbH" wird nicht nur für Bühne, Licht und den guten Ton sorgen, sondern in den Pausen und zum Ausklang der Fiesta die passende Musik auflegen. Denn, das wissen die Veranstalter aus Erfahrung ganz genau: "Die Besucher der Fiesta wollen tanzen!"

In Anlehnung an den Veranstaltungsort heißt das Motto beim Catering-Service wieder "Ruhrpott trifft Kuba" mit Partyservice Curry Heinz. Für echtes Urlaubs-Feeling steht wie immer das freundliche Team von Coole-Cocktails mit seinen beliebten Mixgetränken den ganzen Abend zur Verfügung.

Übrigens: Alle Helfer an diesem Abend arbeiten ehrenamtlich. "Ein großes Dankeschön dafür", freuen sich Bernhard Adolph und Frank Basdorf über das Engagement für den guten Zweck.

Karten gibt's im Vorverkauf

Eintrittskarten zum Preis von 20 Euro sind erhältlich bei Automobile Basdorf, Alfred-Zingler-Straße 3, 45881 Gelsenkirchen; Kartentelefon: 0209 / 94 04 00; Online-Kartenservice: www.fiesta-de-cuba.de