Das Ückendorfer Kinder- und Jugend-Zentrum Spunk bietet in den anstehenden Sommerferien zahlreiche mobile Angebote zum Spielen, kreativ werden und Sport treiben. So ist das Spunk auch unter dem Motto „Komm zum Carl!“ im Carl-Mosterts-Park an der Bergmannstraße zu finden.

Ab Montag, den 27. Juni 2022 ist das Ückendorfer Falken-Team an den Wochentagen zwischen 13.30 und 16.30 Uhr mit wechselnden Angeboten zu finden. Das Team ist mit Bollerwagen und Beachflag unterwegs und für die Kids zu erkennen.

Am ersten Tag findet ein Crossboccia-Turnier statt. Hier können die Kinder und Teenies bunte Stoffkugeln werfen. Wer am Ende am nächsten am Ziel ist und die meisten Punkte erhalten hat, gewinnt. Neben dem Trendsport gibt es auch die Möglichkeit einer kleinen Detektivarbeit. Am Bollerwagen des Spunks warten Lupengläser und verschiedene Aufgaben, die es zu lösen gilt.

Zur Minigolf-Anlage wird der Carl-Mosterts-Park am Dienstag, den 28. Juni 2022. Hier gibt es dann verschiedene Hindernisse zu überwinden und den Minigolfball einzulochen. Mit Naturmaterialien kann darüber hinaus ein Bilderrahmen gestaltet werden, den die teilnehmenden Kinder und Teenies dann auch mit nach Hause nehmen können.

Jenga, Tic-Tac-Toe und ein Naturbingo warten am Mittwoch, den 29. Juni 2022 zwischen 13.30 und 16.30 Uhr auf die jungen Besucher*innen in dem Ückendorfer Park an der Bergmannstraße. Neben die Spielmöglichkeiten gilt es 10 Dinge in der Grünanlage zu finden und zu sammeln. Wer es schafft gewinnt einen kleinen Preis.

Parkour für Kids gibt es dann am Donnerstag, den 30. Juni 2022 – hier kann mit einfachen Übungen an der Parkour-Anlage in den Trendsport reingeschnuppert werden. Kreativ wird es mit Sand: Hiermit können an diesem Tag dann eigene Kunstwerke erstellt werden.

Die erste Ferienwoche im Carl-Mosterts-Park endet dann am Freitag, den 1. Juli 2022 mit KanJam – ein Trendsport, bei dem Frisbees so geworfen werden müssen, dass sie in einer Tonne landen. Ebenso ist das Falken-Team auch mit Loom-Bänder ausgestattet, mit denen die Kids dann Armbänder knüpfen und mitnehmen können.

Durch das Programm „Aufholen nach Corona“ ist das Angebot im Carl-Mosterts-Park für die teilnehmenden Kids kostenlos. Bei Regen wird das Programm ins Spunk, Festweg 21 verlegt.