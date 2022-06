An vier Tagen in der Woche öffnet der Leseclub im Spunk für kleine und größere Interessierte mit abwechslungsreichen Angeboten seine Türen. Auch in der kommenden Woche steht wieder einiges am Festweg 21 in Gelsenkirchen-Ückendorf an, bevor es dann in die Sommerpause geht.

Am Dienstag, den 21. Juni 2022 ab 16 Uhr heißt es ‚Leseclub Krimi‘. In dieser Woche gilt es einen Fall von TKKG zu lösen.

Um Fantasy dreht sich alles am Mittwoch, den 22. Juni ab 16.30 Uhr. Auf dem Programm an diesem Tag steht ein Hörspiel der Geister Ritter.

Der Teenie-Leseclub öffnet am Donnerstag, den 23. Juni 2022 um 18 Uhr. Hier dreht sich für Teenies ab 12 Jahren in dieser Woche alles um Graffiti. Dazu stehen zahlreiche Bücher zum forschen und nachzeichnen zur Verfügung.

"Endlich Wochenende!" heißt es dann am Samstag, den 24. Juni 2022 um 11 Uhr. Hier steht spielen auf dem Programm. Eine Runde Pantomime gibt es hier.

Kinder und Jugendliche können den Leseclub auch nutzen um sich Bücher, Hörspiele, Spiele und Filme für die Ferien auszuleihen. Das ganz ohne Büchereiausweis und Kosten. Die Teilnahme an den Angeboten ist ebenfalls kostenlos.

Der Leseclub wird von der Stiftung Lesen im Rahmen des Förderprogramms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.