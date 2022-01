Zwar musste das Forum 2000 auch in diesem Jahr pandemiebedingt auf seinen traditionellen Bismarcker Weihnachtsmarkt am Samstag, 4. Dezember, verzichten, doch der Vorstand hatte die Idee, den Kindern im Stadtteil an diesem Tag ein wenig Freude zu schenken.

Vor der diesjährigen Absage des 24. Bismarcker Weihnachtsmarktes liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren, und viele Spenden für den Weihnachtsmarkt wurden bereits, dank Unterstützung der GGW, Gärtnerei Singer, Greifenhagen, Bulmker Nähwerk, Praxis Yokaribas Podoligie sowie Schalke hilft, zusammengetragen. Diese Spenden gaben die Ehrenamtlichen an die Kinder vor Ort weiter und bereiteten damit viele kleine Freuden. Jedes Kind konnte sich an der Geschäftsstelle des Forums ein Geschenk abholen. Für weihnachtliche Stimmung sorgte ein wenig Musik und das Schmücken eines Weihnachtsbaumes.

Nikolaus für Martin-Luther-Haus

Auch die Kinder, die eigentlich auf dem Weihnachtsmarkt auf der Bühne auftreten wollten, bekamen hierfür etwas überreicht. Die Kinder der Kita Julius-Frisch-Straße, Hagemannshof und Johannes-Rau-Allee, der Schreberjugend, die Bismarcker Tanzmäuse sowie die Kinder der Grundschule an der Marschallstraße genossen ihre süßen Tüten. Auch die Bewohner des Martin-Luther-Hauses wurden mit einem Nikolaus der GGW bedacht und freuten sich über den Besuch von Rosi Podschadly. „Das ist einfach nur schön, und stellt alles Unwichtige in den Schatten“ sagt Rosi Podschadly, als sie gerade Nikoläuse an die Bewohner des Martin-Luther-Hauses verteilt. Eine gelungene Aktion, die so einfach war und so viel Gutes tat, bilanziert sie.

Der Vorstand des Forums 2000 hofft, im nächsten Jahr wieder den Weihnachtsmarkt auf dem roten Platz am Consolgelände durchführen zu können.