Auch in diesem Jahr rief der Caritasverband wieder dazu auf, bedürftigen Menschen zu Weihnachten eine Freude zu bereiten. Gefüllte Kartons und Tüten werden unter dem Titel „Freude schenken“ an Menschen in Not, Arme und Benachteiligte weitergegeben.

Anne Mayer, die die Aktion für die Gelsenkirchener Caritas organisiert, sagt: „Wir haben die von uns betreuten Kinder und erstmalig auch die Seniorinnen und Senioren vorab gebeten, einen Wunschzettel auszufüllen und Wünsche im Wert von zehn bis 20 Euro aufzuschreiben.“

Trotz der besonderen Bedingungen kamen etliche Spenden zusammen.

Viele Wünsche erfüllt



„Viele der geäußerten Wünsche wurden erfüllt. Manche Spender kauften diese selbst ein, andere spendeten Geld, von denen wir die Wünsche besorgen konnten“, sagt Mayer. An die 50 Kinderwünsche wurden an verschiedenen Stellen im Caritasverband erfüllt, so dass sich Mädchen und Jungen über Puppen, Bücher, Autos, Steck- und Gesellschaftsspiele freuen können. In der Senioren- und Pflegeeinrichtung Liebfrauenstift werden 54 Bewohner staunen, wenn sie am Heiligabend die Geschenktüten mit ihren Wünschen in den Händen halten. Hier werden unter anderem Decken, Wärmflaschen, Schals, Kuschelsocken, Kuscheltiere, Bücher, T-Shirts, Orchideen, Hygieneartikel und Süßigkeiten überreicht. Zusätzlich wurden fast 250 Tüten gepackt.

Fast alle ehrenamtlichen Caritas-Gruppen aus den Gemeinden der Pfarrei St. Augustinus spendeten Geld für die Aktion und unterstützten dadurch den Einkauf vieler Wünsche. Kindergärten, öffentliche Einrichtungen und Privatpersonen beteiligten sich ebenfalls. Kinder des Familienzentrums „Heilige Familie“ packten beispielsweise mehrere Tüten, während die Amigonianer mehrere Gesellschaftsspiele überreichten. Auch die Westfälische Hochschule Gelsenkirchen erfüllte 20 Wünsche.

Glücklich zeigt sich Anne Mayer: „Schön, dass so viele Menschen an der Aktion teilgenommen haben. Überall im Caritasverband wurde Freude verschenkt. Ein herzlicher Dank dafür!“