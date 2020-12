Die Klasse 10 der Albert-Schweitzer-Schule, Förderschule für Geistige Entwicklung, sammelt zur Zeit Spenden für die „Aktion Tagwerk“ zur Unterstützung verschiedener Bildungsprojekte in Afrika.

Eigentlich war schon im Sommer eine ganze Aktionswoche geplant mit afrikanischer Musik, afrikanischem Essen und verschiedenen Aktionen mit der ganzen Schule. Doch dann kam Corona und alles musste anders geplant werden.

„Nun müssen wir kontaktlos Spenden sammeln. Dazu haben wir uns verschiedene Sachen überlegt. So sammeln wir Pfandflaschen und tauschen diese gegen das Pfandgeld. Außerdem sammeln wir Kleingeld, wobei jeder Cent zählt und natürlich freuen wir uns auch über jede Geldspende“, schildert Lehrerin Silke Klinkhammer.

Für diese Sammelaktionen haben die Schüler verschiedene Kartons gestaltet, die sie in beziehungsweise vor der Schule aufgestellt haben. Dazu haben sie Briefe für die anderen Schüler, Lehrer und Eltern, aber auch die Nachbarschaft geschrieben und über den Sinn und Zweck der Kartons informiert.

Nun kann Jeder Kleingeld oder Pfandflaschen in die Kartons legen. Dabei kamen auch einige Flaschen und Kleingeld in den Kartons vor der Schule zusammen. Die Schüler der Klasse 10 kontrollieren mehrmals täglich die Kartons und nehmen die Flaschen und das Geld heraus.

„Eine ältere Dame aus der Nachbarschaft brachte einen ganzen Beutel voller Kleingeld. Erst schätzten wir den Betrag, dann zählten die Schüler das Geld und waren begeistert über so viel Großzügigkeit, als sie auf mehr als 70 Euro kamen“, freut sich die Lehrerin für ihre Schüler.

Außerdem gestaltet die Klasse Wundertüten, füllt diese mit Süßigkeiten und kleinen Spielsachen und verkauft sie für 1 Euro das Stück.

Zusammen mit der Klasse 12 basteln die Schüler zudem Weihnachtskarten, die ebenfalls für 1 Euro verkauft werden.

„Wir würden uns freuen, wenn sich weitere Menschen aus unserer Nachbarschaft daran beteiligen würden und uns dabei helfen, die Aktion Tagwerk bei ihrer Arbeit zu unterstützen", wünscht sich Lehrerin Silke Klinkhammer.

 An der Kampagne „Dein Tag für Afrika“ können sich alle Schulformen beteiligen. Ob Grund-, Förder- oder Hauptschule, gymnasiale Oberstufe oder Berufsschule – für alle Altersstufen bietet Aktion Tagwerk Teilnahmemöglichkeiten und Unterrichtsmaterialien rund um den afrikanischen Kontinent an.

 Nur wer Zugang zu Bildung erhält, kann auch selbst handeln und etwas für seine eigene Zukunft und die Zukunft seines Landes tun. Im Mittelpunkt aller Tagwerk-Projekte steht daher das Thema Bildung. Kindern und Jugendlichen, aber auch alleinerziehenden Müttern wird mit der Hilfe vieler tausend Schüler aus Deutschland eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben gegeben.

Der Partner Human Help Network (HHN) plant diese Projekte weitsichtig und mit sparsamem, eher konservativem Mitteleinsatz. Stehen später mehr Mittel als geplant zur Verfügung, werden von HHN zusätzliche satzungsgemäße Projekte der Kinderhilfsorganisation gefördert. Aktion Tagwerk  Kampagne „Dein Tag für Afrika“ werden Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche in Ruanda, Uganda und weltweit unterstützt. Fester Projektpartner seit Beginn der Kampagne ist die Mainzer Kinderhilfsorganisation Human Help Network.

