GE. Grundkenntnisse der englischen Sprache sind heutzutage selbst im Alltag nicht mehr wegzudenken. Wer diese in der Schule nicht erlernen konnte, kann sich in einem neuen Kurs der Volkshochschule an die Weltsprache herantasten und Schritt für Schritt erste Wörter, Redewendungen und grammatische Grundzüge erlernen.

Der Kurs startet am Freitag, 29. Oktober, 18 bis 19.30 Uhr, und findet an insgesamt acht Terminen im Bildungszentrum, Ebertstraße 19, statt. Das Entgelt beträgt 41,40 Euro, ermäßigt 28,60 Euro. Eine Anmeldung mit der Kursnummer 4401 ist auf www.vhs-gelsenkirchen.de oder Tel. 0209/169-2508 erforderlich. Die Teilnahme ist nur mit 3G-Nachweis möglich. Eine vorherige Beratung kann Tel. 0209/169-2697 erfolgen.