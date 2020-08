Ingrid Lettmann, Sprechergruppe der HAMI, Kandidatin zur Kommunalwahl 2020 für AUF Gelsenkirchen in Hassel-Süd

Interessiert nehme ich zur Kenntnis, dass Herr Klasmann es als einen Fehler wertet, der Diskussion mit der Hasseler Mieterinitiative HAMI aus dem Weg gegangen zu sein, “in der auch Mitglieder von AUF und MLPD aktiv sind”. Es stimmt, AUF Gelsenkirchen hatte die Initiative von Mietern zur Gründung einer Mieterinitiative vor 10 Jahren aufgegriffen und tatkräftig unterstützt. Es entspricht den Grundsätzen von AUF, Betroffene zu ermutigen, für ihre Belange selbst aktiv zu werden und ihnen zu helfen, ihre Interessen durchzusetzen in einem überparteilichen Zusammenschluss.

In der HAMI arbeiteten von Anfang an Menschen unterschiedlicher Weltanschauung, Parteizugehörigkeit und parteiungebundene Menschen zusammen, einig darin, die Interessen der Mieter gegen die Immobilienkonzerne Annington, später Vonovia und heute LEG und RRI durchzusetzen. Nicht wenige Mieter hatten anfangs gehofft, dass auch Vertreter der SPD in der HAMI mitarbeiten. Vertreter aller politischen Parteien, insbesondere auch der SPD, wurden zu den Mieterversammlungen - oft mit weit über 100 Mietern – eingeladen. Nur ein einziges Mal ist Herr Dillmann/SPD-Hassel erschienen, fiel den Mietern jedoch in den Rücken und lehnte die Forderungen gegenüber der Deutschen Annington als unrealistisch und überzogen ab. Die SPD ist damit nicht nur der HAMI “aus dem Weg gegangen”, sondern auch den oft mit großer Wut vorgebrachten Interessen der Mieter in Hassel.

Wir wollen Herrn Klasmann nun die Gelegenheit geben, am 3.9.20, ab 17.00 Uhr im Brinkmannshof in Hassel, neben anderen Kandidaten, die in Hassel zur Kommunalwahl kandidieren, Hasselern Mietern mitzuteilen, wie es zu seiner Ignoranz gegenüber den Mieterinteressen kam und ob bzw. wie er seinen Fehler zu korrigieren gedenkt. Ob er sich dieser Auseinandersetzung stellt, auch davon sollten Hasseler Mieterinnen und Mieter abhängig machen, wen sie als ihren Vertreter in den Rat der Stadt wählen.