Der Winter steht vor der Tür. Eiskalte Nächte mit Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt machen das Leben auf der Straße nun besonders gefährlich. Leider kommen in Deutschland immer wieder obdachlose Menschen durch Kälte zu Tode.

Obdach- und wohnungslose Frauen und Männer benötigen besonders zur kalten Jahreszeit unsere Hilfe. Daher der Appell an die Gelsenkirchener Bürger: Bitte helfen Sie, Menschenleben zu retten! Sollten Sie in der kalten Jahreszeit eine hilflose Person bemerken, dann verständigen Sie im Zweifelsfall die Feuerwehr, Telefon 112, oder die Polizei, Telefon 110.

In Gelsenkirchen muss niemand ohne Unterkunft sein und auf der Straße oder Parkbänken, unter Brücken oder in Abrisshäusern übernachten. Es gibt in Gelsenkirchen ein umfangreiches Hilfeangebot für obdach-/ wohnungslose Menschen. Die Stadt Gelsenkirchen, die Freien Wohlfahrtsverbände und die kirchlichen Verbände bieten flächendeckend nachfolgende Hilfen an.

Hilfen, die tagsüber zur Verfügung stehen

Es gibt in Gelsenkirchen gleich mehrere Anlaufstellen, die tagsüber geöffnet sind und meist auch einen Mittagstisch gegen geringes Entgelt vorhalten. Das Wilhelm-Sternemann-Haus des Caritasverbands Gelsenkirchen bietet an der Husemannstraße 52, Telefon 201402, einen Mittagstisch (gegen geringe Gebühr), Kleiderkammer, Sozialberatung, Tagesstruktur und weitere Hilfen an.

Das Weiße Haus wird ebenfalls vom Caritasverband an der Hochstraße 80, Telefon 349274, betreut. Hier werden der Mittagstisch (gegen geringe Gebühr), die Kleiderkammer, Sozialberatung, Tagesstruktur und weitere Hilfen angeboten.

Das Regenbogenhaus des Diakoniewerkes und der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden Gelsenkirchen-Horst steht an der Straße Auf dem Schollbruch 47 c, Telefon 513348, mit Mittagstisch (gegen geringe Gebühr), Kleiderkammer und weiteren Hilfen bereit.

Die Gelsenkirchener Tafel gibt an verschiedenen Ausgabestellen Lebensmittel an Bedürftige aus. Diese können erfragt werden unter Telefon 6388106.

Ehrenamtliche des Vereins „Gelsenkirchen packt an! - Warm durch die Nacht“ ziehen bestückt mit Suppenterrinen, Kaffee und Tee, Obst und ein paar Süßigkeiten los, um Bedürftige und Obdachlose in der Gelsenkirchener Innenstadt mit Essen zu versorgen, sich ihre Sorgen und Nöte anzuhören und mit den richtigen Anlaufstellen weiterzuhelfen. Hinweise auf Obdachlose in Not nimmt der Verein gerne entgegen.

Übernachtungs-Angebote in der Stadt

Für wohnungslose Frauen stehen Übernachtungsmöglichkeiten zu einem Preis von 4,50 Euro pro Nacht zur Verfügung. Bei Bedarf werden individuelle Lösungen durch die Zentrale Fachstelle Wohnungsnotfälle (ZFW), Telefon 169-2150, sowie den Caritasverband, Telefon 201402, angeboten und unbürokratisch umgesetzt.

Im Männerübernachtungsheim der Stadt Gelsenkirchen in der Caubstraße 28, Telefon 86157, ist neben Schlafplätzen zu einem Preis von 4,50 Euro pro Nacht auch die medizinische Versorgung durch das „Arzt Mobil“ sichergestellt.

Die Zentrale Fachstelle Wohnungsnotfälle (ZFW) ist unter Telefon 169-2150 zu erreichen.

Kleiderspenden für Kinder und Erwachsene

Die Gelsenkirchener Tafel benötigt Kleiderspenden für Kinder: Neben der Lebensmittelausgabe betreibt die Gelsenkirchener Tafel seit Jahren eine Kleiderkammer ausschließlich für Kinderkleidung. Auch hier werden Spenden (warme Kleidung, Wäsche, Schuhe etc.) dringend benötigt. Es wird um Absprache gebeten unter Telefon 6388106.

Insbesondere obdachlose Personen sind im Winter auf Ihre Kleiderspenden angewiesen. Benötigt werden warme Kleidung (auch Unterwäsche, Socken etc.), aber auch Winterschuhe sowie Wolldecken und Schlafsäcke.

Die Spenden können in den Kleiderkammern der vorgenannten Tagesaufenthalte des Caritasverbandes und des Diakoniewerks abgegeben werden.