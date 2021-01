"Corona - Gemeinsam sind wir nicht allein" von Godana Karawanke und Inga Clever ist ein Buch für kleine und große Leser, die verstehen wollen, was es mit dem Virus auf sich hat und wie wir damit umgehen können. Mit einfachen und liebevollen Worten wird es ein wichtiger Wegbegleiter sein für alle, die es am nötigsten brauchen.

Zur Erstveröffentlichung des Buches „Corona - gemeinsam sind wir nicht allein!“ sollte eigentlich eine große Präsentation in der Kreativwerkstatt Sonnenblume der Task Force Flüchtlingshilfe Gelsenkirchen stattfinden. Doch durch den Lockdown musste die Werkstatt für die Öffentlichkeit geschlossen werden. Trotzdem ist das Kunst-Buch-Projekt als Sachbuch zum „Coronavirus“ nun Wirklichkeit geworden!

Zur Idee hinter dem Buch sagen Inga Clever und Godana Karawanke: "Wenn wir Sie im Januar 2020 gefragt hätten, was Corona bedeutet, oder ob Ihnen die Begriffe „Lockdown“ und „Social Distancing“ etwas sagten, Sie hätten uns vermutlich mit einem großen Fragezeichen in Ihren Augen angeschaut. Was dann kam... nun, Sie wissen es!"

Das Buch wurde in der Zeit des ersten Lockdowns gestaltet. Hinter dem Projekt stehen die studierte Sozialarbeiterin Inga Clever und die freischaffende bildende Künstlerin Godana Karawanke. Die beiden Frauen leiten seit Anfang 2019 die Kreativwerkstatt Sonnenblume, der „Task Force Flüchtlingshilfe Gelsenkirchen“.

Als kreative Menschen ließen sie die Zeit des ersten Lockdowns nicht ungenutzt verstreichen. "Gemeinsam mit den Bewohnern einer Gemeinschafts-Unterkunft begannen wir, ein Buch über das Thema zu gestalten. Wir ergriffen Filzstifte, Feder, Kleber, farbige Buntstifte und

festes Papier, um die ersten Bilder zu erarbeiten. Uns wurde schnell klar: Um der Angst vor dem Virus entgegenzuwirken, ist es wichtig, die Wirkung des Virus zu verstehen", berichtet Godana Karawanke.

Inga Clever ergänzt: "Ein langjährig befreundeter Arzt, PD Dr. med. Helfried Walezcek, begleitete uns mit fachlichem Wissen, sachlichen Hinweisen und Korrekturen. Der Sprecher und Kulturmanager Matthias v. Bausznern aus der Schweiz betreute die Umsetzung, half uns bei der Ausgestaltung und dem Verfassen von Anschreiben. Zusammen mit seinem Sohn Maximilian hat er ehrenamtlich von dem Werk eine Hörversion erstellt, die mit einigen Bildern schon jetzt auf YouTube abrufbar ist."

Durch ihre Arbeit mit den geflüchteten Familien in der Kreativwerkstatt hatten die beiden Initiatorinnen ein besonderes Anliegen: "Wir wollen das Coronavirus und die damit verbundenen Veränderungen vor allem den Personengruppen näher bringen, die keinen oder nur schlechten Zugang zu bildenden und informierenden Medien haben. Auch sie haben ein Recht auf Wissen im Zusammenhang mit der Pandemie-Situation. Um sprachliche Barrieren zu überwinden, lassen wir hauptsächlich Bilder sprechen, die Informationen vermitteln, Angst nehmen und Mut machen sollen."

Ihr Projekt „Corona - Gemeinsam sind wir nicht allein“ versteht sich als Sachbuch, das sich mit künstlerischen Mitteln dem gesellschaftlichen Corona Thema annähert. Damit möchten sie über das Coronavirus aufklären und Ängste vor dem Unbekannten sowie der veränderten Situation nehmen. Dabei geht es einerseits um Gefühle wie Angst und Furcht, andererseits darum, Mut zu machen in schwierigen Zeiten. Der Betrachter wird mit ansprechend illustrierten Bildern, reduziertem

Text und einfacher Sprache für die nun notwendigen Verhaltensregeln sensibilisiert.

"Die Corona-Pandemie wird die Menschen noch lange Zeit beschäftigen. Und auch wenn viele denken bereits alles über das Coronavirus zu wissen und auch, wie man sich nun im Alltag zu verhalten hat, so bleibt die Änderung von alten Gewohnheiten und vertrauten Lebensweisen eine Herausforderung," ist sich Inga Clever sicher.

"Den vielen lieben Menschen aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis, die uns Anregungen, Ideen und Rat gaben, möchten wir ebenso danken, wie denjenigen, die uns den Text ins Englische, Türkische und Spanische übersetzten", erklärt Godana Karawanke.

Der Buch erscheint im Januar als Softcover Ringheftung mit 96 Seiten im DIN A4-Format mit vielen farbigen Bildern und Zeichnungen, in deutsch, mit Übersetzungen auf Englisch und Türkisch.

Zu beziehen ist es über den Buchhandel und alle bekannten Verkaufskanäle zum Preis von 18 Euro unter der ISBN 978-3-99018-570-4.

Spenden

Dank der großzügigen Hilfe vieler Unterstützer können 1.000 Exemplare für Unterkünfte, Moscheen, öffentlichen Einrichtungen, Schulen und Arztpraxen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Sie möchten Kindern und Erwachsenen das Buch nahe bringen und sind in der Jugendarbeit im sozialen, pflegerischen oder lehrenden Berufen tätig und möchten ein Exemplar zugesendet bekommen? Dann wenden Sie sich per Mail an werkstatt.sonnenblume@mailbox.org oder an Tel. 15738462163.

Außerdem wird um Spenden gebeten, um Einrichtungen wie den oben genannten kostenlos Bücher zur Verfügung stellen zu können: Task Force e.V., IBAN: DE 69 4205 0001 0101 1753 45, BIC: WELADED1GEK, Institut: Sparkasse Gelsenkirchen, Verwendungszweck: Spende für Corona Kunstbuch.