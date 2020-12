Als Ende Oktober der zweite Teilabschnitt der Licht-Kunst-Installation „Blaues Band“ eingeweiht wurde, da war Olaf Thon schon als offizieller Vertreter des FC Schalke 04 zugegen und zeigte sich von dem Kunstprojekt sichtlich beeindruckt. Nun setzt er selbst ein Zeichen für die Tradition, die mit dem Blauen Band sichtbar werden soll.

„Das Blaue Band soll für die Menschen den Aufbruch in bessere Zeiten symbolisieren, ihnen Mut und Zuversicht zusprechen und dem legendären Stadtteil Rückenwind für eine gemeinschaftlich zu gestaltende Zukunft geben. Diese Botschaft hat mich sehr berührt, denn gerade hier wo unser Verein seine Wurzeln hat müssen wir einerseits Tradition bewahren, gleichzeitig aber auch aktiv Zukunft gestalten,“ erklärt Olaf Thon sein Engagement.

Inspiriert durch das typische „IKB 191 – International Klein Blue“ des weltbekannten französischen Künstlers Yves Klein, der die berühmten Schwammreliefs des in Schalke liegenden Musiktheaters im Revier schuf, führt das „Blaue Band“ aktuell von der Emscherinsel bis zur Grenzstraße.

Um den letzten Streckenabschnitt bis zum Musiktheater fertigstellen zu können, müssen insgesamt noch 28 Leuchten montiert werden. Durch Olaf Thons Übernahme zweier Patenschaften ist die Stiftung Schalker Markt (www.stiftung-schalkermarkt.de) diesem Ziel erneut einen kleinen Schritt nähergekommen.

Thon zeigt sich hoffnungsvoll: „Von Anfang an gibt es zwischen der Stiftung Schalker Markt und Schalke 04 in vielen Projekten eine hervorragende Zusammenarbeit. Aber nicht nur als Schalker, sondern vor allem auch als Gelsenkirchener Junge war es mir wichtig, mit dieser Spende ein Zeichen zu setzen. Ich hoffe sehr, dass ich noch viele Nachahmer finden werde, welche ebenfalls mit einer entsprechenden Spende die Stiftung unterstützen werden. Und vielleicht können wir dann eines Tages die Kunstinstallation sogar noch bis zur Arena verlängern, um „auf Schalke“ und „in Schalke“ symbolisch miteinander zu verbinden...“