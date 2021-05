Wir möchten mithelfen, das Erscheinungsbild von Horst erheb-lich zu verbessern.

„Horst putzt sich heraus" ist eine freiwillige Aktion von Horster Bürger/innen für Horster Bürger-/innen.

Möglichst viele Horster Bürger/innen können und sollen sich beteiligen und Samstag. 29. Mai. 2021 vor ihrer eigenen Haustür kehren und zusätzlich sowie freiwillig auch mal über den eigenen „Tellerrand" hinausblicken.

Das Ziel ist auch, die Identifikation mit dem Stadtteil zu erhöhen und verlorengegangenes „Wir -Gefühl" zurückzugewinnen. Gelsendienste unterstützt uns dabei vorbildlich und wir freuen uns zudem über jede weiterführende Meinung, Aktion und Unterstützung durch euch!!!

Meldet euch bitte gerne bei! (hgkouker@mail.de)

Die Aktion soll jeden letzten Samstag im Monat in der Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr stattfinden.

Gemeinsam für mehr Sauberkeit in Horst ist dann die Devise.

Müllsäcke, Handschuhe und Greifer können an den Marktplätzen Horst-Nord (am Ende der Probst-Wencker- Straße) sowie Horst- Süd auf dem Ilse- Kibgis – Platz am Brunnen von Oma Kinski vormittags abgeholt werden.



Gefüllte Säcke werden von Gelsendienste noch am gleichen Tag um 15:00 Uhr an gleicher Stelle abgeholt!! Sperrmüll, der uns auffällt und stört, sollte sofort über die vorzüglich funktionierende App „GE-meldet" angezeigt werden und wird auch umgehend in der Folgewoche abgeholt! Versprochen!!

Wir hoffen auf eine hohe Beteiligung und möchten später gerne eure Verbesserungsvorschläge verarbeiten, denn:

„Unser Dorf soll schöner werden!"



Das ist eine Aktion des Handwerksmeistervereins mit Unterstützung von Gelsendienste und der Horster Werbegemeinschaft.