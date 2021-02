Eigentlich wäre der Zahnärzteverein Gelsenkirchen mit seinem „Zahnputzwagen“ auch beim diesjährigen Rosenmontagszug dabei gewesen, um Zahnbürsten und Zahnpasta zu verteilen und für die Mundhygiene zu werben. Eigentlich, denn Corona ließ das närrische Treiben nicht zu. Trotzdem sollten Karneval und das Werben für das Zähneputzen nicht ganz ausfallen, dachte sich der Vorsitzende des Zahnärztevereins Dr. Dagwin Lauer.

Die Idee: Ein Malwettbewerb für die rund 10.000 Kinder der knapp 60 Gelsenkirchener Grundschulen. Sie sollten ein Bild von dem Kostüm malen, mit dem sie Rosenmontag gerne unterwegs gewesen wären. Bis Aschermittwoch konnten die teilnehmenden Grundschulen eine Vorauswahl treffen und je ein Bild ihrer Jahrgangsstufen schicken. Die Bilder nahmen dann stellvertretend für die Grundschule am Wettbewerb teil. Zu gewinnen gab es insgesamt 3.000 Zahnbürsten und 3.000 Zahnpastatuben, die demnächst an zehn Grundschulen verteilt werden.

Dr. Dagwin Lauer war begeistert von der Resonanz: „Neben Klassikern wie Biene Maja, Rittern, Piraten und Prinzessinnen war Ladybug häufiger das Kostüm bei den Karnevalumzügen zu sehen gewesen wäre.“ Ladybug? „Das ist ein Mädchen in einem roten, schwarz gepunkteten Kostüm, das an einen Marienkäfer erinnert und Superkräfte hat“, weiß Dr. Dagwin Lauer von seiner zwölfjährigen Tochter. Sehr zu seiner Freude war unter den von den Kindern gewählten Motiven aber auch die Zahnfee.

Nur eines von vielen Motiven, das es der Jury am Freitag, 19. Februar, die Auswahl nicht leicht gemacht hat. Über 200 Bilder sichteten die Jurymitglieder Dr. Dagwin Lauer, Britta Schünemann, Leiterin der Theaterpädagogik des Musiktheaters im Revier, Björn Tondorf, Vorsitzender der Karnevalgesellschaft Erler Funken, und Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge.

„Es ist eine tolle Idee, die der Zahnärzteverein hatte und die wir als Stadt gerne aufgegriffen und unterstützt haben. So konnte etwas Karneval gerettet und auf pfiffige Art und Weise für das Zähneputzen geworben werden“, bedankte sich die Oberbürgermeisterin. „Allerdings hätte ich die vielen bunten Kostüme doch lieber beim Rosenmontagszug und fröhlichen Karnevalfeiern gesehen. Ich hoffe doch sehr, dass wir die Woche der Zahngesundheit bald wieder wie gewohnt erleben können. Noch mehr hoffe ich allerdings, dass am nächsten Rosenmontag der Zahnputzwagen wieder rollt und Karneval wieder so gefeiert werden kann, wie wir es kennen“, so Karin Welge.

Da mag es ein kleiner Trost sein, dass in diesem Jahr am Aschermittwoch noch nicht alles vorbei ist und Karneval ein bisschen in die Verlängerung geht. Denn die Bilder werden in einer digitalen Ausstellung zu sehen sein. Wann genau und unter welcher Internetadresse wird noch bekannt gegeben. Doch eines kann Dr. Lauer schon verraten: „Mein Bruder ist Musiker und komponiert extra für die Ausstellung ein Karnevalslied, mit dem die digitale Ausstellung unterlegt ist.“

Gewonnen haben diese zehn Grundschulen: Nordsternschule, Regenbogenschule, Grundschule Georgstraße, Grundschule An der Erzbahn, Grundschule Heistraße, Albert-Schweitzer-Grundschule, Leythe-Schule, Don-Bosco-Grundschule, Astrid-Lindgren-Grundschule und die Grundschule Hohenfriedberger Straße.