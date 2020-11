Für die anstehende Adventszeit hat der „Metermacher vom Emscherstrand“ Mike Büskens sich wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen und das natürlich für den guten Zweck.

Schlappe 17 mal hat er während seiner Karriere für die Knappen in Pflichtspielen getroffen, gleich 24 mal öffnet er nun für interessierte Gelsenkirchener das Törchen seines digitalen Adventskalenders – und das gleich im Doppelpack!

Wie das funktionieren soll? Ganz einfach:

Mit einer Spende in Höhe 10,04 Euro schalten sich Interessierte mit einer eigenen Losnummer für Buyos digitalen Adventskalender frei.

Vom ersten Dezember an werden dann täglich – natürlich unter strenger notarieller Aufsicht - zwei Gewinner gezogen, die jeweils einen famosen Preis gewinnen können. So zum Beispiel die Teilnahme an einem Kochkurs, an einer Mythos-Tour oder an einem Kleinfeld-Kick mit dem „Metermacher“.

Die Einnahmen aus Buyos digitalem Adventskalender gehen zu 100% an den Ortsverband des Kinderschutzbundes (www.kinderschutzbund-gelsenkirchen.de).

Anmeldungen sind ab sofort unter: mike.macht.meter@gmail.com möglich, nach Eingang der Spende (https://stiftung-schalkermarkt.de/meter-machen) weist der „Metermacher“ den Teilnehmern persönlich eine Losnummer zu.

Den Erlös bekommt der Kinderschutzbund

Und wer gleich mehrere Lose kaufen möchte: Als Projekt der Stiftung Schalker Markt können selbstverständlich auch Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.

Diese 48 Preise verbergen sich hinter Buyos Törchen:

6 x Spinning mit Mike im Schalker Sportpark

6 x Kicken mit Mike auf dem Kleinfeld im Schalker Sportpark

6 x Kochen mit Mike in der Brinkmann Kochwerkstatt

6 x Mythos-Tour mit Mike von MythosSchalke.de

6 x Mythos Radtour mit Mike von MythosSchalke.de

6 x Rund ums Berger Feld, ein Lauf über 04 Kilometer

7 x signierter Legenden-Druck als Poster

04 x das „Metermacher“-Shirt

1 x Keilrahmenbild „Stadt der 1000 Feuer“ von FarbGEmisch.