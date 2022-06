Im Café Vielfalt des Projektes ‚against exclusion‘ treffen sich jeden Donnerstag und Freitag zwischen 18 und 20 Uhr im Spunk, Festweg 21 junge Menschen ab 12 Jahren, um gemeinsam zu quatschen, sich über Vielfalt zu informieren und gemeinsame Aktionen zu planen. Auch in der kommenden Woche, dann jedoch das letzte Mal vor der Sommerpause.

Am Donnerstag, den 23. Juni 2022 ist Platz für kreative Köpfe. Hier können am PC, Tablet oder auf Papier Aufkleber-Entwürfe für Vielfalt gestaltet werden. Dabei können sich die Teilnehmenden austauschen, Ideen sammeln und diese dann umsetzen. Ein paar Aufkleber sollen dann über die Sommerferien in der Druck gehen.

Wie ist der aktuelle Stand der Spenden-Aktion? Darum geht es am Freitag im Café Vielfalt ab 18 Uhr. Viele Buch-, Film, CD- und Spielespenden sind in den vergangenen Monaten eingegangen und wurden über Gebrauchtmarktbörsen für den guten Zweck verkauft. Zudem konnte der Royal Rumble Soli-Rap durchgeführt werden und der Eintritt erfolgt als Spendensammlung. Nun wird es Zeit Bilanz zu ziehen und die Spenden der Arbeit mit Geflüchteten zukommen zu lassen.

‚against exclusion‘ wird durch die Arbeitsgemeinschaft der offenen Türen NRW und dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Programms "Vielfalt - Wir leben sie!" gefördert.

Interessierte Menschen können auch den telegram-Kanal abonieren (https://t.me/against_exclusion) und auf so dem Laufenden bleiben, was in dem Projekt passiert.