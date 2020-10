Mutmacher und Zeitvertreiber – wünschdirwas e.V. beschenkt junge Patient*innen im MHG

Zum wiederholten Mal erhält die Klinik für Neonatologie, Kinder- und Jugendmedizin am Marienhospital Gelsenkirchen viele Geschenke von wünschdirwas e.V.

Delia ist zurzeit Patientin in der Klinik für Neonatologie, Kinder- und Jugendmedizin am Marienhospital Gelsenkirchen. Stellvertretend für alle Kinder und Jugendlichen in der Klinik durfte sie einen kleinen Teil der Geschenke aus einer großen Lieferung von wünschdirwas e.V. annehmen. Der gemeinnützige Verein versüßt den kleinen Patientinnen und Patienten mit Gesellschaftsspielen, Forscher- und Bastelsets die Zeit ihres Klinikaufenthalts und sorgt mit Trostpflastern aus der “Pieksekiste“ dafür, dass die fiese Spritze schnell vergessen wird.

„Wir danken wünschdirwas für die erneute Unterstützung und freuen uns mit den Kindern und Jugendlichen!“, erklärt Dr. Theresa Pelster, Oberärztin der Klinik für Neonatologie, Kinder- und Jugendmedizin.