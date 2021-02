Immer mehr Studien machen deutlich: Kinder und Jugendliche leider besonders unter Corona und den damit verbundenen Einschränkungen. Viele typische Erlebnisse und Erfahrungen fallen seit nun bald einem Jahr weg - ein Nachholen oft nicht möglich. Dies stellt auch die Kinder- und Jugendarbeit wie die des Spunk vor große Herausforderungen.

Das Kinder- und Jugend-Kultur-Zentrum am Festweg in Ückendorf musste genau wie alle anderen Einrichtungen immer wieder das Programm anpassen und neue Angebote und Kontaktwege zu den Kindern und Jugendlichen im Stadtteil suchen. So ist das Falken-Zentrum nun Post- und Verleihstation, Social-Media-Agentur und Fernsehstudio in einem.

"Das Chaos bleibt, auch ohne Kinder und Jugendliche", scherzt Sebastian Kolkau, Vorsitzender der Spunk-Fördervereins. "Aus dem Konzertraum ist mit Ringlicht und Stativen ein Fernsehstudio geworden, der Aufenthaltsraum ist zur Postverteiler-Station geworden und mit PC's und Tablets werden Nachrichten und Infos in die Welt verschickt. Ein völlig anderes Arbeiten", schildert Kolkau weiter.

Vielfältige Kontaktmöglichkeiten



Dabei versucht das Spunk-Team die gewohnten Angebote neu zu erfinden und so den Kindern und Jugendlichen möglichst viel Normalität anzubieten wie möglich. Der Kontakt zu den Hausbesuchern kann dabei per Telefon, Messenger, sozialen Netzwerken und verschiedenen Apps aufrecht erhalten werden und kurze Einzelkontakte sind bei Ausleih-Situationen und Päckchenlieferungen möglich.

So sind die Möglichkeiten vielfältig: Wie fast alle Falken-Einrichtungen können auch in Ückendorf Kinder und Jugendliche Spiele ausleihen oder Bücher, Hörspiele, Filme und Zeitschriften aus dem Leseclub die Zeit im Lockdown erträglicher machen.

Regelmäßig können sich interessierte Kinder und Jugendliche dabei auch per Zoom-Videokonferenz treffen, gemeinsam quatschen und spielen, oder auch per Video-Schalte Unterstützung bei den Hausaufgaben oder Home-Schooling-Aufgaben erhalten. Langeweile kommt hier zwischen Black Stories, Wer bin ich?, Stadt-Land-Fluß und anderen Spielen ebenso wenig auf, wie beim gemeinsamen hören von Hörspielen und der Teilnahme an den interaktiven Quiz-Shows in der Videokonferenz.

Auch bei Instagram finden die Teenies und Jugendlichen dabei einige Angebote des Ückendorfer Falken-Zentrums: Ob Quizspiele oder Live-Videos für Fortsetzungsgeschichten, bei denen die Zuschauer entscheiden, wie es weiter geht, gemeinsam Spiele testen oder sich selbst per Konferenz zuschalten und gemeinsam Impro-Theater-Stichwörter umsetzen - das Haus-Team bietet hier viele Ideen und Aktionen.

Verschieden Soziale Netzwerke und tiktok



"Zum Glück haben wir junge Freiwilligen-Dienstlerinnen, die fit sind im Umgang mit den sozialen Netzwerken", findet Sebastian Kolkau. "Es kommen immer wieder neue Ideen und Angst Dinge auszuprobieren gibt es keine. So können wir immer wieder neue, manchmal auch verrückte Dinge anbieten."

Auch tiktok gehört zu den sozialen Netzwerken auf denen das Spunk aktiv ist. Hier finden die Teenies nicht nur Anleitungen zum Basteln und Malen, sondern können hier auch in Duetten mit dem Hausteam Sketche nachspielen oder Trend-Tänze einstudieren und andere Challenges mit und gegen das Hausteam starten.

Die gute alte Tragetasche im neuen Einsatz

Viele, insbesondere jüngere Kinder, sind jedoch nicht über soziale Netzwerke zu erreichen - aber auch hier bietet das Spunk-Team Angebote: So gibt es regelmäßig verschiedene Packages mit Inhalten zum Lesen und Spielen, aber auch Pakete zum Kochen, Basteln, Malen und Zeichnen sind dabei, die per Telefon, E-Mail oder WhatsApp-Nachricht bestellt werden können, bzw. die Eltern bestellen. So können die Kids auch ohne im Spunk sein zu müssen an der Kochgruppe, dem Manga-Workshop, dem Kunst-Atelier oder dem Forscher-Club teilnehmen.

"Das Arbeiten für uns ist schon ganz anders", beschreibt Solange Dias, die ihr freiwilliges soziale Jahr im Spunk macht den aktuellen Einsatz. "Rückmeldungen per Chat, Erklärungen per Video oder Anleitungszettel geben, Pakete verteilen, Bilder und Videos posten und ein Jugendzentrum ohne Kinder und Jugendliche sind schon sehr ungewohnt."

Per Web und App Kids in Action bringen



Neben den punktuellen Angeboten, die sich nach dem Wochenplan des Ückendorfer Kinder- und Jugend-Zentrums richten, gibt es aber auch immer wieder längerfristige Möglichkeiten, aktiv zu werden oder zu bleiben. So bietet die Website www.spunk-ge.de regelmäßig längere Leseclub-Ralleys inklusive Links, Fragen und Gewinnspiel. Per Soundcloud gibt es Hörspiele und Podcasts von und mit interessierten Kids und mit der kostenlosen App Actionbound gibt es die Möglichkeit mit dem Smartphone oder Tablet-PC auf Schnitzeljagd durch den Stadtteil zu gehen.

Infos zu den Angeboten bietet das Spunk dabei für alle Interessierten auf den Accounts von facebook, instagram und Snapchat, sowie per Info-Broadcast bei WhatsApp und auch telefonisch und per E-Mail. Telefon und per WhatsApp geht es dabei an die Nummer 0209 3198258 und per E-Mail an spunk-ge@gmx.de.