Horst. Trotz „Coronazeit“ fand – zur großen Freude der Bewohner/innen – auch in diesem Jahr ein Oktoberfest im AWO-Seniorenzentrum Horst statt, selbstverständlich unter Einhaltung aller Corona-Hygieneschutzauflagen und im kleineren Rahmen, getrennt nach Wohnbereich.



Die Freude und Begeisterung über das „Trio Albatros“ war nach der langen Pause besonders groß. Dem Anlass entsprechend, mit Dirndl und Lederhose, stellte das „Trio Albatros“ einmal mehr musikalische Vielseitigkeit unter Beweis.

Der AWO-Ortsverein Horst-Nord, der in diesem Jahr als Sponsor der Veranstaltung fungierte, richtet an all seine Mitglieder herzliche Grüße aus, da die üblichen Ortsvereinstreffen in unserer Einrichtung aufgrund der Corona-Schutzverordnung leider nicht stattfinden können.