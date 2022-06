Unter dem Titel „Ückendorf in Vielfalt“ stehen in den Sommerferien einige Ausflüge des Kinder- und Jugend-Zentrum Spunk, Festweg 21 an. Dabei steht an jedem Wochenende in den langen Schulferien jeweils ein Ausflug in eine Ruhrgebietsstadt an.

Auftakt der Reihe ist am Sonntag, den 3. Juli 2022 mit der Fahrt nach Bochum. Hier wird der Tierpark und das Fossilium besucht. Los geht es dabei um 11 Uhr für die Kids ab 6 Jahren. Vor Ort gibt es nicht nur viele Tiere zu entdecken, sondern auch eine kleine Ralley zu meistern.

Ein paar Plätze hat das Ückendorfer Falken-Zentrum hier noch frei.

Auch in den nachfolgenden Wochen stehen dann noch weitere Ausflüge an: Am Sonntag, den 10. Juli 2022 geht es nach Essen ins Phänomania Erfahrungsfeld. Am Sonntag, den 17. Juli 2022 gibt es einen Ausflug in den Kaisergarten nach Oberhausen, am Sonntag, den 24. Juli 2022 nach Duisburg in den Landschaftspark. In den Freizeitpark Schloß Beck geht es dann am Samstag, den 30. Juli 2022 bevor die Ferienaktionen dann am Sonntag, den 7. August 2022 mit einem Ausflug zum Minigolf endet.

Das Projekt Ückendorf in Vielfalt wird von der Stadt Gelsenkirchen gefördert. Daher ist eine Teilnahme an den Ausflügen kostenlos. Infos und Anmeldungen gibt es im Spunk, Festweg 21 und im Internet unter www.spunk-ge.de .