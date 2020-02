Unter dem Motto „Schön, dass es Dich gibt!“ lädt das Stadtteilbüro Hassel.Westerholt.Bertlich ehrenamtlich Engagierte aus den drei Stadtteilen zur „Werkstatt Ehrenamt“ ins Torhaus 10 ein.

Es geht darum, sich abseits vom Alltagsstress Zeit zu nehmen, andere bürgerschaftlich Engagierte aus den Stadtteilen kennenzulernen und die Köpfe zu einem kreativen Austausch zusammenstecken.

Ziel ist es, neue Kontakte zu knüpfen und Ideen für Projekte entstehen zu lassen. Damit die Atmosphäre an dem Tag produktiv und angenehm bleibt und sich alle wohl und wertgeschätzt fühlen, wird am Rande der Veranstaltung ein Frühstücksbüfett zur Verfügung stehen.

Die „Werkstatt Ehrenamt“ findet am Samstag, 8. Februar, von 10 bis 14 Uhr im Torhaus 10, Egonstraße 10, statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Um eine Anmeldung im Stadtteilbüro Hassel.Westerholt.Bertlich unter Telefon 1696926 oder info@stadterneuerung-hwb.de wird gebeten. Dort gibt es auch weitere Informationen zur Veranstaltung.

Stadterneuerung der drei Kommunen

Die Folgen des Strukturwandels und der demografischen Entwicklung sind auch rund um die ehemalige Zeche Westerholt auf der Stadtgrenze zwischen Gelsenkirchen und Herten sichtbar.

Daher engagieren sich die beiden Städte gemeinsam, um die Stadtteile Hassel, Westerholt und Bertlich mit insgesamt 34.000 Menschen weiterzuentwickeln. Ein lebenswertes Umfeld und ein ausreichendes Angebot an Nahversorgung, Infrastruktureinrichtungen und sozialen Angeboten sollen die Wohnquartiere für die Zukunft rüsten.

Neben den Bürgern sind auch die lokalen Akteure, Institutionen und Vereine eingeladen, sich weiterhin am Erneuerungsprozess zu beteiligen.