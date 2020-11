Am 29. März sollte „Sing for Benefit“ stattfinden, eine Veranstaltung, zu der die organisierenden Service-Clubs Soroptimist International (SI) Gelsenkirchen-Buer und SI Gelsenkirchen/Ruhrgebiet eingeladen hatten.

Leider verhinderte Corona das beliebte Event. Umso glücklicher sind die Soroptimistinnen, dass alle Sponsoren ihre Spendenzusagen aufrechterhalten haben und ein Großteil der Ticketkäufer ihre Karten für die Veranstaltung, die erst im Laufe des nächsten Jahres stattfinden kann, behalten hat.

Stetig steigende Kinderarmut

In der Buchhandlung Junius konnten Christine Bartsch von der Kindertafel und Claudia Gertz vom Mädchenzentrum als Teilspende schon einmal jeweils 1.000 Euro entgegennehmen, überreicht von Christiane Sommerfeld (SI GE-Buer) und Sabine Piechaczek (SI GE/Ruhr).

Gerade in diesem Jahr wird das Geld dringend benötigt.

Die Kinderarmut in unserer Stadt steigt und die Kindertafel ist mehr denn je auf Unterstützung angewiesen. Auch das Mädchenzentrum, eine Anlaufstelle für Mädchen und junge Frauen, die in problematischen Verhältnissen leben, steht vor immer größeren Herausforderungen.

Neben finanzieller ist auch personelle Hilfe willkommen. Deshalb hoffen Claudia Gertz und Christine Bartsch auf engagierte Mitmenschen, die sich ehrenamtlich einbringen wollen.

Darüber hinaus sucht die Kindertafel in Gelsenkirchen-Altstadt nach einem günstigen Mietraum für ihren „Kinderkleiderschrank“ und benötigt ein gut erhaltenes Babyreisebett.

Kontakte:

Gelsenkirchener Tafel e. V., Kindertafel - Vorsitzende Christine Bartsch, Nordring 55, 45894 Gelsenkirchen, Telefon 6388106, Fax: 0209/92585933, www.tafel-ge.de, E-Mail: info@tafel-ge.de

Mädchenzentrum e. V. - Beratungsstelle für Mädchen, junge Frauen und deren Bezugspersonen - Pädagogische Leiterin Claudia Gertz, Liboriusstraße 40, 45881 Gelsenkirchen, Telefon 30253 Fax.: 0209 1771410, E-Mail: maedchenzentrum-ge@t-online.de Kontakt