Die Pandemie verändert vieles - auch die kommenden Sommerferien sind davon betroffen. Trotzdem bietet das Spunk wieder sechs Wochen Ferienspaß und -action an.

Mit den aktuellen Regelungen zu Sommerfreizeiten ist das jährliche Hütten-Camp in Oer-Erkenschwick leider nicht möglich und wurde bereits abgesagt. Als Ersatz wartet ein Sommerferienprogramm vor Ort, womit nun alle sechs Wochen mit einem Programm vor Ort gefüllt sind, für dass sich ab sofort Kinder ab sechs Jahren im Spunk, Festweg 21, anmelden können.

Um den Empfehlungen, Erlassen und Verordnungen nachzukommen, wird auch das Programm vor Ort anders sein, als wie bisher: Eine Anmeldung ist nicht mehr für jeden Tag einzeln möglich, sondern nur noch wochenweise. Hier werden feste Bezugsgruppen mit bis zu zehn Personen gebildet, die zusammen das Wochenprogramm erleben.

Auf dem Programm stehen jedoch wie gewohnt wieder viele abwechslungsreiche Punkte: So stehen in der ersten Woche Schnitzeljagden durch Ückendorf, Aktionen gegen Mobbing und Ausgrenzung und ein Kochduell auf dem Plan.

In der zweiten Woche warten eine Tausch-Challenge, ein Casino und eine Bonbon-Fabrik neben verschiedenen Ausflügen an. In Woche drei werden Podcasts produziert, der Superstar vom Spunk-Ferienprogramm gesucht und "Capture the flag" gespielt.

Auf die Jagd nach Mr. X geht es dann in Woche vier, zusammen mit „Schlag den Helfer“ und einem Umweltschutztag. In der fünften Woche gibt es dann einen Sport-Tag, einen Tag lang kniffelige Rätseln im Escape-Room und eine Weltreise zum Leben von Kindern in verschiedenen Ländern.

In der letzten Sommerferienwoche stehen dann neben Ausflügen auch ein Piraten-Tag und ein Style-Tag an. Am Ende gibt es dann noch eine Abschlussparty.

Für Kinder mit berufstätigen Eltern gibt es auch noch begrenzt die Möglichkeit einer Frühbetreuung von 8 bis 10 Uhr. Das eigentliche Programm findet dann von 10 bis 16 Uhr statt.

Infos und Anmeldungen gibt es auf der Internetseite www.spunk-ge.de und im Spunk, Festweg 21, oder auch telefonisch oder per Whatsapp-Messenger unter 0209 3198258.