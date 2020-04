Das Wetter wird schön und die Temperaturen klettern - da zieht es trotz Kontaktreduzierung nach draußen. Und auch die Politik empfiehlt kontaktarme Spaziergänge statt rund um die Uhr in der Wohnung zu hocken.

Mit dem Kinder- und Jugend-Kultur-Zentrum Spunk lassen sich diese Spaziergänge nun auch aufpeppen. Das Team aus dem Ückendorfer Falken-Zentrum hat sich auf den Weg durch den Stadtteil gemacht und einige Actionbounds erstellt, die nun nach und nach freigeschaltet werden. Das Prinzip dahinter ist ganz einfach: Eine moderne Schnitzeljagd mit Smartphone oder Tablet-PC.

Mitmachen ist dabei ganz einfach: Die kostenlos App 'Actionbound' aus dem Playstore oder Appstore herunterladen und bei 'In der Nähe' einen der Ückendorfer Bounds auswählen. Auch lassen sich die Routen schon vorab herunterladen, sodass unterwegs kein Internet notwendig ist. Wem das Auswählen zu kompliziert ist, kann auch einfach den QR-Code eines Bounds am Spunk scannen und starten.

Auf den kleinen Touren gilt es nun Orte zu finden, Fragen zu beantworten, Aufgaben zu lösen und an Umfragen teilzunehmen. Für die einzelnen Stationen gibt es dann auch Punkte, die am Ende in einer Bestentabelle wiederzufinden sind. Die ersten Actionbounds sind nun auch schon fertig und vom Spunk-Team freigeschaltet. In einer kleinen Tour stehen dabei die Kinderrechte im Mittelpunkt, bei einer anderen gibt es einige Punkte im Stadtteil zu entdecken. Weitere Bounds werden in den kommenden Tagen nach und nach freigeschaltet.