GELSENKIRCHEN. Nicht mehr nur über geflüchtete Menschen reden, sondern sie selbst ans Mikrofon lassen: Das ist die Idee von Radio Ahlan. Die Geflüchteten kommen aus verschiedenen Ländern und nehmen am Projekt CEWA des Caritasverbandes Gelsenkirchen teil. CEWA steht für

„Chancen eröffnen – Wege aufzeigen“. Die Teilnehmenden lernen hier die deutsche Sprache und erfahren etwas über die kulturellen Besonderheiten des Landes. Radio Ahlan heißt übersetzt „Herzlich Willkommen“. Die Organisatoren von Radio Ahlan senden in deutscher und in arabischer Sprache. Die Themenwerden von den Geflüchteten bestimmt. Die Sendungen und Beiträge

können als Podcast angehört werden auf: https://soundcloud.com/voregger/podcast-cewa-eins