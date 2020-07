Mit weniger und kleineren Präsenzveranstaltungen, dafür aber mit einem deutlich ausgeweiteten Online-Angebot werden die TalentTage Ruhr vom 16. bis zum 26. September stattfinden.

Eine Reihe von Angeboten soll im September in einem kleineren Umfang und unter Einhaltung aller geltenden Hygiene- und Abstandsregeln an Schulen sowie anderen Lernorten stattfinden.

So stellen beispielsweise die Katholischen Kliniken Rhein-Ruhr an einer Schule in Herne unter dem Titel „Was machen eigentlich Pflegefachkräfte?“ Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten vor. Bei der Veranstaltung „Goal Hopping – was passt zu Deinen Zielen?“ laden die Arbeitgeberverbände Emscher-Lippe mit einer Schule in Gelsenkirchen ein. Oberstufenschüler können dabei Stationen zu persönlichen Stärken sowie Berufsfeldern durchlaufen und erhalten Bewerbungstipps rund um Ausbildung und Studium.

Viele Angebote der TalentTage Ruhr 2020 werden bedingt durch die Corona-Pandemie in digitale Formate überführt: Bei „Gelebte Technik online!“ der Hochschule Ruhr-West werden Mittelstufenschüler zum Beispiel in kleinen Tutorials Technikthemen und MINT-Anwendungen kennenlernen. Im „Mappen-Kurs“ der WAM-Medienakademie wird es um die kreative Erarbeitung von Präsentationsmappen mit eigenen Ergebnissen zur Vorbereitung auf Medienstudiengänge gehen.



Von "Gelebte Technik" bis "Mappen-Kurs"

„Viele gerade chancenbenachteiligte Kinder und Jugendliche drohen durch den monatelangen Unterrichtsausfall an den Schulen noch weiter abgehängt zu werden“, sagt Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Bildungsbeauftragte des Initiativkreises Ruhr, die gleichzeitig Vorstandsmitglied der RAG-Stiftung ist. „Gerade in dieser Zeit wollen wir für diese jungen Menschen da sein. Und auch für diejenigen, für die der Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung ansteht."

Das gesamte Programm der TalentTage Ruhr 2020 ist ab Ende des Monats im Internet unter www.talenttageruhr.de abrufbar. Dann sind auch Anmeldungen zu den Veranstaltungen möglich.