Der TV Westfalia 1884 Buer e. V. sucht eine/n Übungsleiter/in für das Kinderturnen 4 – 6 Jahre. Die Gruppen haben ihren Übungstag am Montag in der Zeit von 16.15 – 17.15 Uhr und 17.30 – 18.30 in der Turnhalle Pfefferackerschule. Interessenten melden sich bitte bei Gerda Krell, Tel.: 0209/5 79 46