Die Beratung des Vereins Anno 1904, der seit April dieses Jahres eine Beratung für Hörgeschädigte und Hörende zu Fragen rund um Corona, aber auch zu anderen sozialen Themen anbietet, ist umgezogen und findet ab sofort im ehemaligen Tabakladen von Ernst Kuzorra und Stan Libuda statt, der schräg gegenüber der Schalke-Arena an der Kurt-Schumacher-Straße 121, Ecke Hubertusstraße, liegt. Der FC Schalke 04 hatte dem Verein diese Möglichkeit eröffnet.



„Wir danken dem FC Schalke 04 für diese Möglichkeit", sagt Manni Beck, Anno-Vorsitzender. "Die im ehemaligen Tabakladen geschaffenen Corona-gerechten Bedingungen sind professioneller als in unserem Vereinsheim. So können wir die Rahmenbedingungen unserer Beratung optimieren.“ Die Beratung für Hörgeschädigte und Hörende, die wie gewohnt Klaus-Dieter Seiffert, Inklusionsbeauftragter von Anno 1904, Mitglied des Behindertenbeirates der Stadt Gelsenkirchen und Behinderten-Fanbetreuer in der Veltins-Arena durchführt, findet ab sofort montags und freitags von 14 bis 17 Uhr statt.

Beitrag fürs Quatier Schalke-Nord

„Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit mit Anno 1904 auf der Schalker Meile, weil wir so einen Beitrag dazu leisten, dass das Zusammenleben im Quartier Schalke-Nord verbessert wird. Das ist schließlich der Stadtteil, in dem unser Verein groß geworden ist und in dem unsere Traditions-Spielstätte Kampfbahn Glückauf liegt“, sagt Sven Graner, Behindertenfanbeauftragter des FC Schalke 04.