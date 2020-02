Einmal im Jahr führt der Verein Mentor - Die Lesehelfer nicht nur seine Jahreshauptversammlung durch, sondern lädt auch alle Bürger zu einer Benefizveranstaltung ein. In diesem Jahr fand dazu die stimmungsvolle Lesung „Loveletters“ mit Ulrike Brockerhoff und Ulrich Penquitt in der „flora“ statt.

Der Verein Mentor - Die Lesehelfer hat im vergangenen Sommer eine eigene Geschäftsstelle an der Schalker Straße 65 eröffnet und würde sich freuen, wenn interessierte neue Mentoren vorbei schauen würden, um sich über die Angebote des Vereins zu informieren.

Zahlreiche Materialien für die Mentoren

Den ehrenamtlichen Mentoren werden zahlreiche neu Bücher und andere Lese- und Spielematerialien zur Verfügung gestellt. Zur weiteren Unterstützung werden in abwechslungsreicher Folge unterschiedliche Beratungs- und Qualifizierungsangebote durchgeführt.

Die Leselernhelfer werden dabei z.B. in der Prävention zum Kinderschutz beraten oder erhalten Informationen zu sinnvollen Fördermaterialien wie Tablet-Apps, Brettspiele usw. Auch die Zusammenarbeit mit den Schulen und der Kontakt zu den Mentoren soll durch den Aufbau eines Koordinatoren-Programms intensiviert werden.

Intensiviert wird auch die Einführung für Interessierte neue Mentoren, die keine pädagogische Ausbildung haben müssen, sondern vor allem Kindern zuhören können sollen und gerne lesen und erzählen.

Ein Starterpaket für neue Mentoren

Zukünftig bietet der Verein die informativen Einführungsveranstaltungen an jedem ersten Montag im Monat (außer den Schulferien) ab 18 Uhr in den Vereinsräumen an der Schalker Straße 65 an. In den zweistündigen Einführungsveranstaltungen werden alle Fragen beantwortet und es wird das Rüstzeug vermittelt, um sich gemeinsam mit einem Kind auf die für beide faszinierende Reise der Texte und Geschichten zu begeben. Jeder neue Mentor erhält dann ein „Starterpaket“ – eine Tüte mit hilfreichen Materialien für die ersten Lesestunden.

Der alte und neue Vorstand von Mentor Gelsenkirchen

Bei der Jahreshauptversammlung wurden die Vorstandsmitglieder einstimmig für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt. Damit beleibt Reno Veit erster Vorsitzender und Sebastian Gerlach sein Stellvertreter. Beisitzerinnen sind Regina Barnitzke, Iris Pieper, Birgit Plötz-Schwerin, Stefanie Veit. Als neue Schatzmeisterin wurde Sylvia Plöger gewählt.

Bürozeiten der Geschäftsstelle an der Schalker Straße 65 in Gelsenkirchen

Die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle von Mentor – die Leselernhelfer Gelsenkirchen sind montags von 16.30 bis 18.30 Uhr, dienstags von 9.30 bis 11 Uhr und donnerstags von 13 bis 15 Uhr.