Am Mittwoch, 3. November, 17 Uhr, öffnet wieder das Reparatur-Café in der St.-Michael-Kirche, Valentinstraße. Hier werden defekte Kleingeräte, wie Lampe oder Spielzeug geprüft und nach Möglichkeit an Ort und Stelle kostenlos repariert. Die Besucher sollten, falls vorhanden, die Bedienungsanleitung des defekten Gerätes mitbringen. Die Wartezeit können die Gäste im Café des Reparatur-Michels bei Kaffee, Keksen und netten Gesprächen verbringen. Der Reparatur-Michel ist jeden 1. Mittwoch im Monat geöffnet, mit der Buslinie 211, Haltestelle St.-Michel-Straße und Tel. 0209/399987 oder 0209/32996 erreichbar.