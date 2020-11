Eigentlich sollte am Samstag, 5. Dezember, der 24. Bismarcker Weihnachtsmarkt auf dem roten Ziegelplatz zwischen dem ConsolTheater und dem Musikprobenzentrum stattfinden. Aber in Zeiten von Corona ist die Durchführung undenkbar.

GE. Diese insbesondere auf Kinder und ihre Familien ausgerichtete vorweihnachtliche Veranstaltung ist in den vergangenen mehr als 20 Jahren zur Tradition geworden.

Besondere Highlights waren immer die vielen Auftritte von Kindern und Jugendlichen aus den Bismarcker Kindergärten, Schulen und Vereinen. Allein im Jahr 2019 waren insgesamt 280 Kinder beim Bühnenprogramm beteiligt.

Ehrenamtlich und alles nur nicht kommerziell

Aber auch das gemeinsame Singen mit dem Kirchenchor fand regen Zuspruch. An vielen kreativen Ständen bestand die Gelegenheit, Selbstgebasteltes zu erwerben oder sich gemeinsam mit Freunden bei einem Glas duftenden Glühwein und einer leckeren Bratwurst zu unterhalten.

Bei Allem, was auf dem Bismarcker Weihnachtsmarkt von Beginn an im Vordergrund stand, war das Motto „ehrenamtlich und nicht kommerziell“!

Deshalb fällt es den Verantwortlichen vom Forum 2000 besonders schwer, den 24. Bismarcker Weihnachtsmarkt nun endgültig abzusagen.

Aber der Forumsvorsitzenden Johannes Mehlmann verspricht: „Wenn Corona vorbei ist, sehen wir uns wieder, spätestens im Dezember 2021 zum dann stattfindenden 24. Bismarcker Weihnachtsmarkt!“