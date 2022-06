Das Ückendorfer Kinder- und Jugend-Zentrum Spunk bietet in den Sommerferien zahlreiche mobile Angebote zum Spielen, kreativ werden und Sport treiben. So ist das Spunk seit dem 27. Juni an fünf Tagen in der Woche auch im Carl-Mosterts-Park an der Bergmannstraße zu finden.

Zwischen 13.30 und 16.30 Uhr ist das Falken-Team mit wechselnden Angeboten in dem Ückendorfer Park zu finden. An Bollerwagen und Beachflag sind die Angebote für die Kids zu erkennen.

In der kommenden Woche Montag, den 4. Juli 2022 geht es um 13.30 Uhr künstlerisch los. Hier können die Kinder und Teenies Steine mit Acrylfarben bemalen. Diese bunten Kunstwerke können mit nach Hause genommen werden oder im Sinne der Aktion Pottsteine als Kunstwerke in der Umgebung drappiert werden. In dem Bollerwagen warten zudem Flowersticks darauf ausprobiert zu werden. Hier gilt es bunte Stäbe zu balancieren und Kunststücke einzuüben.

Fußball und Blumenketten stehen am Dienstag, den 5. Juli 2022 auf dem Programm. Mit Fußball und Toren ausgestattet wird der Park an der Bergmannstraße zur Fußball-Arena. Mit selbst gesammelten Blumen, können dann am Bollerwagen auf Blumenketten produziert werden.

Ein Riesen-4-Gewinnt wartet am Mittwoch, den 6. Juli 2022 zwischen 13.30 und 16.30 Uhr auf die jungen Besucher*innen in dem Ückendorfer Park. Neben der Spielmöglichkeit gibt es darüber hinaus auch die Möglichkeit einen eigenen Fächer zu basteln und diesen mitzunehmen.

Teamsport in Form von Volleyball wartet am Donnerstag, den 7. Juli 2022 – mit Netz, Spielfeld-Markierung und einem Volleyball, können sich Kids hier ausprobieren. Aus gesammelten Stöckern können die Kids an dem Bollerwagen der Falken dann auch einen eigenen Bilderrahmen bauen.

Die zweite Ferienwoche im Carl-Mosterts-Park endet dann am Freitag, den 8. Juli 2022 mit Disc-Golf – ein Trendsport, bei dem Frisbees so geworfen werden müssen, dass sie in einem aufgestellten Ziel landen. Ebenso ist das Falken-Team auch mit Sandspielzeug ausgestattet, mit dem es gilt die größte Sandburg der Stadt zu bauen.

Teenies ab 10 Jahren haben darüber hinaus am Samstag, den 9. Juli 2022 zwischen 10 und 12.30 Uhr mit einem Traceur in den Parkour-Sport reinzuschnuppern. An der Parkour-Anlage gibt es hier dann einige Übungen zum Ausprobieren. Anmeldungen für den Workshop gibt es auf der Website www.spunk-ge.de und am Bollerwagen an den Tagen vorher.

Durch das Programm „Aufholen nach Corona“ ist das Angebot im Carl-Mosterts-Park für die teilnehmenden Kids kostenlos. Bei Regen wird das Programm ins Spunk, Festweg 21 verlegt.