Neues Jahr - neues Volkshochschul(VHS)-Semester, die Bildungsstätte nimmt ab Montag, 17. Januar, Anmeldungen entgegen.

Ob Bewegungsangebote oder Fremdsprachen, EDV-Workshops oder Wanderungen und Naturexkursionen im Ruhrgebiet, Vorträge zu aktuellen Themen oder Kreativkurse - die Vielfalt des Frühjahrs-Programms ist bewährt groß. Neu sind unter anderem ein Smartphone-Kurs für ältere Menschen, ein sechsteiliger klimafit-Kurs sowie Exkursionen zur Stonehenge-Ausstellung sowohl in englischer als auch in leichter Sprache. Die Angebote zum nachträglichen Erwerb des Schulabschlusses und in Deutsch als Zweitsprache werden ebenfalls im bekannten Umfang fortgeführt.

„Die Volkshochschule als Ort des sozialen Miteinanders ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Stadtgesellschaft von Gelsenkirchen und trägt wesentlich zu deren Zusammenhalt bei.“, betont Stadträtin Anne Heselhaus anlässlich des bevorstehenden Semesterbeginns. „Dass die Corona-Pandemie dies wie vieles andere zeitweilig unmöglich gemacht hat, ist daher sehr bedauerlich. Wie wichtig den Bürgerinnen und Bürgern dieses gemeinsame Lernen tatsächlich ist, wurde durch die gute Resonanz bei der Wiederaufnahme des Kursbetriebs mehr als deutlich.“, so Heselhaus weiter.

Angela Merkels Fotograf

Digitales Lernen allerdings hat durch die Pandemie einen Aufschwung erlebt und ist für viele zu einer neuen Selbstverständlichkeit geworden. Klaus Rostek, Leiter des Bildungsreferates der Stadt Gelsenkirchen, freut dies: „Die Digitalisierung macht auch vor der Weiterbildung nicht Halt. Daher finde ich es sehr wichtig, dass die Volkshochschule ihr breites Angebot an digital unterstützen Kursen, Workshops und Vorträgen in Zeiten des möglichen Präsenzunterrichts fortführt - und dies von den Teilnehmenden auch wahrgenommen und wertgeschätzt wird.“

So gibt es beispielsweise eine Vielzahl an hochkarätigen Online-Vorträgen aus unterschiedlichen Themengebieten, die durch Kooperationen mit anderen Volkshochschulen von sehr renommierten Referenten gehalten werden. Neben Herfried Münkler und Aleida Assmann spricht zum Beispiel auch Daniel Biskup, langjähriger Fotograf von Angela Merkel und Helmut Kohl. Aber auch Sprach- und EDV-Kurse sind als digitale oder hybride Formate, bei denen die Teilnehmenden entscheiden können, ob sie dem Kurs von zuhause oder vor Ort folgen, im Programm.

Alle Angebote werden ab Montag, 17. Januar, auf der Website der Volkshochschule www.vhs-gelsenkirchen.de veröffentlicht. Anmeldungen sind dort oder auch Tel. 0209/169-2508 möglich. Außerdem werden sie in einer gedruckten Publikation im Zeitungsformat veröffentlicht, die ab Mittwoch, 5. Februar, an vielen bekannten Stellen ausliegt. Die jeweils geltenden Vorgaben der Corona-Schutzverordnung sind ebenfalls im Internet einsehbar.