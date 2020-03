Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus vom 16. bis 29. März veranstaltet der Caritasverband für die Stadt Gelsenkirchen verschiedene Aktionen, um sich für ein friedliches Miteinander und gegen Ausgrenzung und Rassismus stark zu machen.

Über den gesamten Zeitraum hinweg wird es eine Fotoaktion unter dem Motto „Gesicht zeigen, Stimme erheben“ geben. Dabei werden in verschiedenen Caritas-Einrichtungen Porträts erstellt und durch kurze Statements gegen Rassismus ergänzt. Die Fotos werden anschließend der Öffentlichkeit in sozialen Netzwerken und auf der Caritas-Webseite präsentiert.

Handabdrücke gegen Rassismus

Eine weitere Aktion findet ebenfalls im gesamten Zeitraum in den elf offenen Ganztagsschulen in Trägerschaft des Caritasverbandes statt. Unter der Fragestellung „Welche Hand ist von wem?“ werden Handabdrücke erstellt. Dabei soll gezeigt werden, dass sich die Abdrücke der Kinder geringfügig in Größe und Form unterscheiden, sie zusammen aber Gemeinschaft ausdrücken. Mit seinem Abdruck bleibt jedes Kind in der Gruppe als einzigartiges Individuum erhalten, ein Rückschluss auf Herkunft, Religion und Migrationshintergrund ist anhand der Abdrücke aber nicht möglich.

An der Gesamtschule Ückendorf wird am Montag, 9., und Dienstag, 10. März, eine Sitzbank durch Handabdrücke der Schüler unter dem Motto „Meine Hand gegen Rassismus“ kunstvoll gestaltet.

Biografie-Workshop für Leute ab 60 Jahren

Im Jobcafé, Bochumer Straße 9, findet zum zweiten Mal ein Biografie-Workshop am 17. März von 14 bis 18 Uhr statt. Junggebliebene ab 60 Jahren sind eingeladen, sich über Erfahrungen, Visionen und das alltägliche Leben auszutauschen.

Rechtsextremismus und Rassismus

Angesichts der Tatsache, dass es in den letzten Monaten und Jahren vermehrt zu rassistischen, antisemitischen und rechtsextremen Aussagen in unserer Gesellschaft kam, findet am Mittwoch, 18. März, von 17 bis 20 Uhr ein Workshop zum Thema Rechtsextremismus und der (professionelle) Umgang mit Rassismus im Wohnzimmer GE, Wilhelminenstraße 174b, statt. Eingeladen sind Personen ab 16 Jahren.

Es gibt Planungen, den Workshop erneut am Montag, 23. März, zwischen 17 und 20 Uhr in GleisX, Stolzestraße 1, anzubieten. Anmeldungen zu beiden Veranstaltungen sind per Mail an ilayda.bostancieri@caritas-gelsenkirchen.de zu schicken.

Eine Toleranzbank steht in der Neustadt

Am Montag, 23. März, lädt eine Toleranzbank im Stadtteilladen Neustadttreff (NeST), Bochumer Straße 11, zwischen 14 und 16 Uhr zum gemeinsamen Verweilen und Austausch ein.

Interkulturelle Schulung

Interessierte Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sind zu einer interkulturellen Schulung am Mittwoch, 25. März, von 9 bis 15 Uhr beim Caritasverband Gelsenkirchen, Kirchstraße 51, eingeladen. Anmeldung bitte per Mail an didem.ulupinar@caritas-gelsenkirchen.de oder unter Telefon 9994380. Dabei geht es um die thematischen Schwerpunkte Rassismus im Alltag, was man dagegen tun kann und der Umgang mit Vorurteilen.

Syrische Mitbürger lesen in GleisX

Eine syrische Lesung mit anschließendem Gottesdienst findet abschließend am Sonntag, 29. März, von 17 bis 18.30 Uhr in GleisX, Stolzestraße 1, statt. Syrische Mitbürger lesen aus einem Buch, welches sie selbst über ihre Erfahrungen und Erlebnisse geschrieben haben. Unterstützt wird die Lesung durch das Kommunale Integrationszentrum, finanziert durch KommAn NRW.