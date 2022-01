Ein massives Feuer zerstörte am Samstag, 4. Dezember, den Kulturgarten des Lalok Libre an der Schlosserstraße. Dort wo einst Kinder Blumen gepflanzt und mit kleinen Schüppchen und Eimerchen ihre ganz eigene kleine Oase erbauten, liegt jetzt alles in Asche. Ulrich Nickel vom Busunternehmen Nickel ist Mitglied von Grubengold. Über die Nickelstiftung lernte er damals Venetia Harontzas kennen und brachte somit das Lalok auch bei Grubengold ins Gespräch.

Einige Male bereits griff Grubengold dem Lalok unter die Arme, sei es durch eine Geldspende oder, wie im Sommer zum 40-jährigen Jubiläum des Lalok Libre, mit Laptops für die Hausaufgabenbetreuung.

Bauwagen komplett ausgebrannt

Auch jetzt sagten die Herren vom Club Grubengold sofort eine großzügige Spende über 10.000 Euro zu, so dass ein Teil des Gartens wieder neu hergerichtet werden kann.

Denn der Bauwagen, der im Sommer als Erholungsort diente und im Winter als Lager, ist komplett ausgebrannt. Die angrenzende Hütte, in der eine komplette Küche stand, muss nun abgerissen werden, da sich Giftstoffe des Feuers in dem Holz eingelagert haben.

Die Kinder hoffen, im Sommer wieder den Garten nutzen und wieder ihre kleine Oase schaffen können, in der sie für ein paar Stunden ihrem Alltag vergessen.