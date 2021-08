Bäcker helfen Bäckern: 14 Tage sammelte das Familienunternehmen MALZERS Spendengelder für Bäckereien, die von der Flutkatastrophe betroffen sind. „Der Schaden ist unvorstellbar groß. Nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Unternehmen. Wir möchten nicht nur zuschauen, sondern den Opfern – ja, unseren Handwerkskollegen - unter die Arme greifen.“, verspricht Christian Scherpel, Geschäftsführer von MALZERS. Von jedem verkauften Flut-Brot spendet MALZERS zusammen mit den Kunden 1 Euro an den Karl-Grüßer-Unterstützerverein des Deutschen Bäckerhandwerks. 50 Cent vom Kunden und MALZERS verdoppelt: Hand in Hand mit den Kunden schickt die Bäckerei somit gemeinsam Hilfe an die Betroffenen. Der Verein gibt die Gelder schnell und unbürokratisch an stark betroffene Bäckereibetriebe weiter. „Wir freuen uns, dass diese Aktion so gut angenommen wurde. Wir haben unglaubliche 25.000 Euro gesammelt und sind begeistert von so viel Engagement.“ so Bäckermeister Scherpel.

Bäckereien stellen mitunter die Grundversorgung in Krisenzeiten sicher, das haben wir in den vergangenen Jahren deutlich gesehen. Jetzt ist es wichtig, diesen Betrieben Unterstützung zukommen zu lassen und das Handwerk zu bewahren. Christian Scherpel dankt den Teilnehmern der Aktion: „Wir möchten uns schon jetzt bei allen Kunden bedanken, die diese Aktion und den Wiederaufbau der Betriebe vorangetrieben haben.“

MALZERS Backstube ist ein Unternehmen mit einer 120-Jährigen Tradition: Seine Ursprünge gehen auf eine Handwerksbäckerei zurück, die schon 1901 im Ruhrgebiet angesiedelt war. Seit 1979 setzt der Betrieb auf Expansion und ist in vielen Innenstädten im Ruhrgebiet mit Bäckereien und Cafés präsent. Durch eine Positionierung in den Vorkassenzonen bekann-ter Supermärkte rundet MALZERS das Serviceangebot dieser Einzelhändler ab. In mehr als 150 Filialen sorgen über 2800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und 100 Azubis dafür, dass die Kunden jeden Tag frisches Brot und knackig frische Brötchen bekommen.