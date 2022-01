Der Arbeitsmarkt in Gelsenkirchen und Bottrop im Dezember 2021

Der Arbeitsmarkt in Gelsenkirchen

• Arbeitslosenzahl im Dezember:   18.138

• Arbeitslosenzahl im Vormonatsvergleich: -23 oder -0,1%

• Arbeitslosenquote (Vormonatsvergleich): 13,7 Prozent (-0,1%-Punkte)

„Im Dezember ist ein leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit im Stadtgebiet zu verzeichnen, obwohl er-neut Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie ergriffen werden mussten. Aktuell verzeichnen wir die geringste Arbeitslosigkeit seit April 2020, als die Auswirkungen des ersten Lockdowns auf den Arbeitsmarkt spürbar wurden. Das ist ein gutes Zeichen und spricht für die Stabilität, die der Gelsenkirchener Arbeitsmarkt in der vergangenen nun fast 2 Jahren der Corona-Pandemie wiedergewonnen hat“, berichtet Frank Thiemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen. „Auch auf der Stellenseite sehen wir einen leichten Zuwachs gegenüber dem Vormonat. Die aktuelle Zahl von 21 Betrieben, die im Dezember Kurzarbeit für 363 Beschäftigte angezeigt haben, zeigt, dass die Unternehmen frühzeitig auf unser Angebot zur Sicherung ihrer Beschäftigten setzen. Im November gab es dagegen keine nennenswerte Zahl von Betrieben, die Kurzarbeit angezeigt haben.“

Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung

Im Dezember waren in Gelsenkirchen 18.138 Personen arbeitslos gemeldet, 23 weniger als im Vormonat

(-0,1%). Die Arbeitslosenquote fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 13,7 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat hat die statistische Arbeitslosigkeit in Gelsenkirchen um 1.676 Perso-nen abgenommen (-8,5%).

Die Zahl der jüngeren Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen. Im Berichtsmonat waren 1.606 junge Frauen und Männer im Alter von unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet (-23). Das wa-ren 257 weniger als im Dezember 2020 (-13,8%). 329 Jugendliche entfielen auf die Arbeitsagentur (+15 zum Vormonat), 1.277 junge Frauen und Männer wurden durch das Integrationscenter für Arbeit Gel-senkirchen (Jobcenter IAG) betreut (-38 zum Vormonat und -66 zum Vorjahr).

Die tatsächliche Unterbeschäftigung für Gelsenkirchen lag im Dezember bei 24.139 Personen, 90 mehr als im Vormonat. Die Unterbeschäftigungsquote beträgt aktuell 17,8 Prozent. Gegenüber Dezember 2020 hat die Unterbeschäftigung um 1.201 Personen abgenommen.

Entwicklung in der Arbeitslosenversicherung (SGB III)

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Agentur für Arbeit) waren im Dezember 2.971 Personen ar-beitslos gemeldet, 39 mehr als im Vormonat.

Im Rechtskreis des SGB III lag die Unterbeschäftigung im Dezember bei 3.628 Personen, das waren 65 mehr als im November und 1.563 weniger als im Dezember 2020.

Entwicklung in der Grundsicherung (SGB II)

Im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen (Jobcenter IAG) wurden 15.167 Arbeitslose gezählt, 62 weniger als im Vormonat (-0,4%). Gegenüber dem Vorjahresmonat hat die statistische Arbeitslosig-keit um 40 Personen abgenommen (-0,3%).

Im aktuellen Berichtsmonat lag die Unterbeschäftigung im Rechtskreis des SGB II bei 20.511 Personen, das waren 24 mehr als im November und 362 mehr als im Dezember 2020.

Arbeitskräftenachfrage

Unternehmen aus Gelsenkirchen meldeten der Arbeitsagentur im Berichtsmonat insgesamt 327 neue freie Stellen. Das waren 44 mehr als im Vormonat und 28 weniger als im Dezember des vergangenen Jahres. Nachfrage nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigten im Berichtsmonat vor allem die Berufsbereiche „Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit“ gefolgt von „Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung“ sowie „Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung“.

Der aktuelle Bestand an offenen Stellen beläuft sich auf 1.393 Vakanzen, ein Minus von 247 Stellen gegenüber November.

Kurzarbeit

Im Dezember haben 21 Gelsenkirchener Betriebe für 363 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Wie viele die Kurzarbeit dann tatsächlich in Anspruch nehmen, zeigt sich erst nach einer Wartezeit von sechs Mo-naten. Somit liegen aktuell die realisierten Kurzarbeiterzahlen für Juni vor. Im Juni befanden sich in Gel-senkirchen 521 Betriebe in Kurzarbeit, davon waren über 4.880 Mitarbeiter/innen betroffen.

Beschäftigung

Zum aktuellen Stichtag Ende Juni 2020[1] waren am Arbeitsort Gelsenkirchen insgesamt 82.535 Perso-nen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 481 Beschäftigte weniger als im März 2021 (-0,6%) und 648 Personen oder 0,8 % mehr als im Vorquartal (Juni 2020). Von den Beschäftigten arbeite-ten 71,4 % in Vollzeit.

Nach Branchen gab es absolut betrachtet die stärkste Zunahme im Handel sowie der Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen (+362 oder +3,6%); am ungünstigsten war dagegen die Entwicklung bei Information und Kommunikation (–381 oder –26,8%).

Der Arbeitsmarkt in Bottrop

• Arbeitslosenzahl im Dezember:   4.413

• Arbeitslosenzahl im Vormonatsvergleich: -64 oder -1,4%

• Arbeitslosenquote (Vormonatsvergleich): 7,2 Prozent (-0,1%-Punkte)

„Trotz der erneuten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verzeichnen wir einen leichten Rückgang der arbeitslosen Menschen im Stadtgebiet. Blicken wir auf die vergangenen Monate zurück, so ist die geringste Arbeitslosigkeit seit April 2020 zu verzeichnen, seitdem erstmals die Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt sichtbar wurden“, sagt Frank Thiemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen. „Auch der Stellenmarkt zeigt sich trotz der erneuten Einschränkungen weiter stabil, 156 neue Stellen wurden uns im Dezember gemeldet. Mit 13 neuen Anzeigen von Kurzarbeit für 80 Beschäftigte wird deutlich, dass unser Angebot zur Sicherung der Beschäftigten von den Bottroper Betrieben vorsorglich angenommen wird. Im November waren es noch 5 Betriebe für 43 Beschäftigte.“

Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung

Im Dezember waren in Bottrop 4.413 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 64 weniger als im Vormo-nat (-1,4%). Die Arbeitslosenquote liegt damit bei 7,2%. Gegenüber dem Vorjahresmonat hat die statisti-sche Arbeitslosigkeit in Bottrop um 726 Personen abgenommen (-14,1%).

Mit aktuell 376 arbeitslosen Personen unter 25 Jahren gab es eine Zunahme um 8 Jugendliche im Ver-gleich zum Vormonat und eine Abnahme um 56 Personen im Vergleich zum Vorjahresmonat. 94 Jugend-liche entfielen auf die Arbeitsagentur (+6), 282 junge Frauen und Männer wurden durch das Jobcenter Arbeit für Bottrop betreut, eine Zunahme von 2 Personen gegenüber November.

Die Unterbeschäftigung für Bottrop lag im Dezember bei 6.068 Personen, 56 weniger als im November und 714 weniger als im Dezember des vergangenen Jahres (-10,5%).

Entwicklung in der Arbeitslosenversicherung (SGB III)

Die Agentur für Arbeit betreute im Bereich der Arbeitslosenversicherung 1.110 Arbeitslose, 4 weniger als im November (-0,4%) und 604 weniger als vor Jahresfrist (-35,2%).

Im Rechtskreis des SGB III lag die Unterbeschäftigung im Berichtsmonat bei 1.358 Personen, 15 Perso-nen mehr als im November und 561 weniger als ein Jahr zuvor (-29,2%).

Entwicklung in der Grundsicherung (SGB II)

Das Jobcenter „Arbeit für Bottrop“ zählte in der Grundsicherung für Arbeitsuchende 3.303 Arbeitslose. Das waren 60 weniger als vor Jahresfrist (-1,8%).

Im Rechtskreis des SGB II lag die Unterbeschäftigung bei 4.711 Personen, 71 weniger als im Vormonat und 152 weniger als im Dezember 2020 (-3,1%).

Arbeitskräftenachfrage

Bottroper Arbeitgeber meldeten der Arbeitsagentur im Berichtsmonat insgesamt 156 neue freie Stellen. Das waren 24 mehr als im Vormonat und 4 weniger als im Dezember des vergangenen Jahres. Nachfra-ge nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeigten im Berichtsmonat vor allem die Berufsbereiche „Gesundheit, Soziales, Lehre u. Erziehung“ gefolgt von „Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung“ so-wie „Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit“.

Der aktuelle Bestand an offenen Stellen beläuft sich auf 683 Vakanzen, ein Minus von 95 Stellen gegen-über November.

Kurzarbeit

Im Dezember haben 13 Bottroper Betriebe für 80 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Wie viele die Kurz-arbeit tatsächlich in Anspruch nehmen, zeigt sich erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten. Somit liegen aktuell die realisierten Kurzarbeiterzahlen für Juni vor. Im Juni befanden sich in Bottrop 238 Be-triebe in Kurzarbeit, davon waren 973 Mitarbeiter/innen betroffen.

Beschäftigung

Zum aktuellen Stichtag Ende Juni 2020 waren am Arbeitsort Bottrop insgesamt 32.462 Personen sozi-alversicherungspflichtig beschäftigt. Das waren 101 Beschäftigte mehr als im März 2021 (+0,3%) und 283 Personen oder 0,9 % mehr als im Vorquartal (Juni 2020). Von den Beschäftigten arbeiteten 70,0 % in Vollzeit.

Nach Branchen gab es absolut betrachtet die stärkste Zunahme in der Arbeitnehmerüberlassung (+169 oder + 28,0%); am ungünstigsten war dagegen die Entwicklung bei der Erbringung von sonstigen wirt-schaftlichen Dienstleistungen ohne Arbeitnehmerüberlassung (–163 oder –9,1%).

So erreichen Sie uns für Beratungsanfragen:

Telefonisch: Montag – Freitag von 08.00 – 18.00 Uhr:

Service-Hotline 0800/ 4 5555 00

Sammelhotline 0209/ 164 222 (08.00 – 16.00 Uhr)

Kostenlose Hotline für Arbeitgeber 0800/ 4 5555 20

per Mail:

Bottrop.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de

Gelsenkirchen.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de