1. Der Ausbildungsmarkt in Gelsenkirchen

Gemeldete Bewerber im März: 1.418

Im Vergleich zum Vorjahr: +69 (+5,1%)

Gemeldete Berufsausbildungsstellen im März: 939

Im Vergleich zum Vorjahr: +13 (+1,4%)

Unversorgte Jugendliche: 834

Unbesetzte Ausbildungsstellen: 610

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2021 meldeten sich 1.418 Bewerber/innen für Berufs-ausbildungsstellen (69 mehr als im Vorjahreszeitraum). Arbeitgeber meldeten der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen im gleichen Zeitraum 939 Ausbildungsstellen. Das entspricht einem Zuwachs von

1,4 Prozent zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Ende März waren noch 834 Bewerber unversorgt (+6,1% im Vergleich zu März 2020). Dem stehen 610 noch unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber (+9,7% im Vergleich zum Vorjahresmonat).

„Zur Halbjahresbilanz stellen wir fest, dass sich wieder mehr Bewerberinnen und Bewerber für Berufsausbildungsstellen melden, ebenso melden uns Arbeitgeber wieder vermehrt ihre freien Ausbildungsstellen. Das ist erstmal ein gutes Zeichen“, bilanziert Frank Thiemann, Vorsitzender des Vorstandes der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen. „Dennoch haben bisher 834 Jugendliche ihren Ausbildungsplatz noch nicht gefunden. Wer also noch nicht fündig geworden ist, der sollte die Chance nutzen, sich von unserer Berufsberatung bei der Suche unterstützen zu lassen. Es stehen noch 610 unbesetzte Stellen zur Verfügung und es ist noch nicht zu spät, seine Ausbildung im Sommer anzufangen. An Arbeitgeber möchte ich den Aufruf richten, sich weiterhin vermehrt für ein gegenseitiges Kennenlernen zu öffnen. Ausbildung ist ein starkes Instrument, Fachkräfte für die Zukunft zu gewinnen. Viele Betriebe nutzen die Möglichkeit, einander durch ein vorgeschaltetes Praktikum kennenzulernen, allen anderen möchte ich ans Herz legen, diese Chance ebenfalls zu ergreifen. Für ein stabiles Ausbildungsverhältnis geht nichts über ein Kennenlernen auf Herz und Nieren und was ist dazu besser geeignet als die Mitarbeit im Tagesgeschäft? Noch bis zu den Osterferien engagiert sich die landesweite Initiative „Praktikum Jetzt!“ für ein Mehr an Praktikumsplätzen. Gern steht Ihnen unser Arbeitgeber-Service zu diesem Thema und natürlich bei der Bewerbersuche für Ausbildungsplätze unterstützend zur Seite.“

2. Der Ausbildungsmarkt in Bottrop

Gemeldete Bewerber im März: 458

Im Vergleich zum Vorjahr: -28 (-5,8%)

Gemeldete Berufsausbildungsstellen im März: 405

Im Vergleich zum Vorjahr: -25 (-5,8%)

Unversorgte Jugendliche: 239

Unbesetzte Ausbildungsstellen: 218

Ausbildungsmarkt

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2021 meldeten sich 458 Bewerber/innen für Berufsausbildungsstellen (28 weniger als im Vorjahreszeitraum). Arbeitgeber meldeten der Agentur für Arbeit Bottrop im gleichen Zeitraum 405 Ausbildungsstellen. Das entspricht einem Rückgang um 5,8% zum ver-gleichbaren Vorjahreszeitraum. Ende März waren noch 239 Bewerber unversorgt (-8,8% im Vergleich zum Vorjahr). Dem stehen 218 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber (-24,0% im Vergleich zu März 2020).

„In Bottrop sind zum Halbjahr noch 239 Jugendliche ohne Ausbildungsplatz. Auch 218 Ausbildungsstellen konnten bisher nicht besetzt werden. Wir mussten überdies leider feststellen, dass beide Seiten seit Beginn des Berufsberatungsjahr im Oktober letzten Jahres noch zögerlich in das Thema Ausbildung wiedereinsteigen. So wurden uns 25 Ausbildungsstellen weniger gemeldet und auch bei den Bewerbern sind es 28 weniger als im letzten Jahr – das ist nicht gut“, bilanziert Frank Thiemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen. „Aufgrund der Pandemie gestaltete sich die berufliche Orientierung für viele Jugendlichen schwieriger, da Praktika und Schnuppertage in Unternehmen aufgrund der Einschränkungen deutlich seltener angeboten wurden. Zusätzlich stellte das Homeschooling viele Schülerinnen und Schüler vor große Herausforderungen, die natürlich auch Auswirkungen auf die Berufsorientierung mit sich brachten. Umso wichtiger ist es nun, dass wir alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten wieder voll ausschöpfen. Es ist elementar, dass Berufsorientierung schulformübergreifend bereits im jungen Alter stattfindet, um Jugendliche frühzeitig für Berufsbilder zu interessieren. Für Betriebe ist es wichtig, sich wieder für den Nachwuchs zu öffnen und Einstiegsmöglichkeiten zu offerieren. Ausbildung ist der stärkste Hebel, Fachkräfte für morgen zu gewinnen. Unser Arbeitgeberservice unterstützt Sie gern! Allen Jugendlichen ohne bisherige Ausbildungsperspektive möchte ich ans Herz legen, sich bei unserer Berufsberatung zu melden. Es ist noch nicht zu spät, um ins Ausbildungsjahr 2022/23 zu starten.“

So erreichen Sie uns für Beratungsanfragen:

Telefonisch: Montag – Freitag von 08.00 – 18.00 Uhr: Service-Hotline 0800/ 4 5555 00

Kostenlose Hotline für Arbeitgeber 0800/ 4 5555 20

über Mail: Bottrop.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de Gelsenkirchen.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de