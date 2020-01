Die Westfälische Hochschule veranstaltet am Freitag, 24. Januar, von 9 bis 13 Uhr auf dem Campus, Neidenburger Straße 43, einen Hochschulinformationstag (HIT), um Live-Einblicke in die über 40 Bachelor- und dualen Bachelor-Studiengänge der Hochschule zu gewähren.

Beim „HIT 2020“ können Schüler, Eltern oder Lehrkräfte die Bachelor- und dualen Bachelor-Studiengänge kennenlernen, die die Westfälische Hochschule (WH) an ihren drei Standorten in Gelsenkirchen, Recklinghausen und Bocholt anbietet.

Gelegenheiten dafür gibt es in Probevorlesungen, Vorführungen, Labor- und Werkstattrundgängen, an Infoständen sowie im persönlichen Gespräch mit Lehrenden und Studenten. Es gibt Führungen durch die Hightech-Werkstatt „Halle 1“: Mit Hilfe von Hochschulmitarbeitern können Besucher dort mit modernen Werkzeugen – wie beispielsweise dem 3-D-Druckverfahren, computergesteuerten Maschinen, 3-D-Konstruktion und Elektronikkomponenten – Prototypen entwickeln und testen.

Lehrkräfte können sich in der sogenannten „Lehrerlounge“ untereinander austauschen und sich so über neue Angebote der Westfälischen Hochschule für ihre Schulen informieren.

Die Schüler, die einen ingenieurwissenschaftlichen Studiengang an der WH studieren möchten und sich vorstellen können, später als Lehrkraft an einem Berufskolleg zu unterrichten, haben die Gelegenheit, sich über die Zusatzqualifikation „Ingenieur plus Lehrer“ zu informieren.



Von Servicezentrum bis Talentscouting

Zudem steht das Servicezentrum „Duales Studium“ für alle organisatorischen Fragen rund um ein duales Studium zur Verfügung, in dem betriebliche Ausbildung und Studium kombiniert werden.

Auch die Einrichtungen der Westfälischen Hochschule, die Studenten vom Studieneinstieg bis hin zum Übergang in den Beruf begleiten, präsentieren sich in Vorträgen und an Infoständen. Hierzu gehören das „Talentscouting“ sowie weitere Angebote der Talentförderung und der Einstiegsakademie. Sie ermöglichen eine erfolgreiche Studienvorbereitung und begleiten Studenten in ihren ersten Hochschulsemestern. Die Stipendienberatung wiederum gibt einen Überblick über die zahlreichen Förderprogramme und erste Tipps für eine erfolgsversprechende Bewerbung. Ergänzend hierzu informiert das Bafög-Amt des akademischen Förderungswerks (Akafö) über weitere Möglichkeiten zur Studienfinanzierung.

Auslandssemester und Stipendien

Wie Studenten in ein Auslandssemester an einer der zahlreichen Partnerhochschulen der WH starten können, zeigt das „International Office“, das darüber hinaus unter dem Stichwort „Refugees Welcome!“ Geflüchtete berät. Passend dazu lädt das Sprachenzentrum in sein Multimedialabor, wo Weltsprachen und (inter-)kulturelle Kompetenzen neu erlernt oder vertieft werden können.

Die „Zentrale Studienberatung“ gibt Auskunft über die vielfältigen Angebote zur Studienorientierung, die von einer allgemeinen Erstorientierung bis hin zu studienfachspezifischen Formaten reichen. Zudem werden die Zulassungsvoraussetzungen und Bewerbungsverfahren für alle Studiengänge der Westfälischen Hochschule erläutert.