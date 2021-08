Jetzt geht es los: Im August starteten 50 neue Azubis bei MALZERS in ihre Ausbildung. Auch in Zeiten, in denen das Unternehmen vor neue Herausforderungen gestellt wurde, hat sich die Bäckerei dazu entschlossen, mit voller Azubi-Stärke in das Ausbildungsjahr 2021 zu starten. „Wir möchten, dass die Corona-Pandemie unseren Nachwuchs nicht einschränkt. Deswegen bieten wir genauso viele Ausbildungsplätze an, wie im letzten Jahr.“, erzählt Ausbildungsbetreuerin Andrea van Dillen. Dadurch, dass Ausbildungsmessen und Informationsveranstaltungen nicht stattfinden konnten, war die Suche nicht so einfach. Heiko Nasse, der den neuen Azubis mit Rat und Tat zur Seite steht sagt: „Wir bieten auch in Krisenzeiten einen sicheren Arbeitsplatz, da wir zu den systemrelevanten Berufen gehören. Sicherheit ist vor allem für Berufsanfänger sehr wichtig.“

In der ersten Arbeitswoche konnten sich alle neuen Auszubildenden kennenlernen und haben alle Informationen rund um die Bäckerei erhalten. Personalthemen und allgemeine Unternehmensinformationen stehen dabei genauso auf dem Programm wie praktische Einweisungen. Nun geht es für alle in die jeweiligen Unternehmensbereiche Verkauf, Produktion oder Verwaltung. „Wir wünschen allen Auszubildenden einen schönen und spannenden Start in die Ausbildung. Wir wünschen allen viel Spaß und Erfolg.“ so Christian Scherpel, Geschäftsführer von MALZERS.

150 Standorte, 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, rund 180 Azubis: Bei aller Größe halten bei MALZERS alle eng zusammen. Das Unternehmen expandiert und investiert seit Jahren erfolgreich in den Wirtschaftsstandort Ruhrgebiet. Trotz aller Größe ist und bleibt MALZERS ein Familienunternehmen.

Foto: Gerd Kaemper