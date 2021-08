6.000 Euro zur Unterstützung der „Zukunftsstiftung Landwirtschaft“

Gelsenkirchen MALZERS als Familienunternehmen weiß, wie wichtig Tradition und die Pflege von Ressourcen ist. Die Bäckerei spendet der Zukunftsstiftung Landwirtschaft 6.000 Euro für die drei verschiedenen Tätigkeitsfelder „Saatgut“, „Tierzucht“ und „Bildung“. Zusammen mit den Kunden, die den Jahreskalender für 2021 gegen eine Schutzgebühr von 50 Cent gekauft haben, konnte diese Spendensumme erreicht werden. Da MALZERS die Produktionskosten für den Kalender komplett übernimmt, kommen die ganzen Einnahmen des Kalenders gemeinnützigen Initiativen zu Gute. Insgesamt 18.000 Euro, den Anfang der Spendenentgegennahme macht die Zukunftsstiftung Landwirtschaft aus Bochum, die nun 6.000 Euro für ihre Zwecke einsetzen darf.

„Die genetische Vielfalt auf unseren Feldern und in unseren Ställen zu erhalten, stabilisiert Ökosysteme und sorgt dafür, dass wir auch in Zukunft auf unserer Welt leben können. Wir als Bäckerei arbeiten mit den Produkten der Natur und wollen nachhaltige Qualität auf unseren Feldern. Das liegt uns am Herzen.“ so Christian Scherpel, Geschäftsführer von MALZERS und Bäckermeister. Ökologische Landwirtschaft fängt nicht auf dem Feld an, sondern schon bei der Ausbildung junger Landwirte. „Die herkömmliche Ausbildung zum Landwirt berücksichtigt den Öko-Landbau fast gar nicht. Es kommt auf den Lehrer an, welchen Umfang der ökologische Landbau im Unterricht einnimmt. Die Zukunftsstiftung Landwirtschaft fördert mit den Bildungsfonds eine Ausbildung mit dem Fokus auf den Öko-Landbau.“ sagt Oliver Willing, Geschäftsführer der Stiftung. Zudem organisiert sie Schulfahrten zu den Windrather-Tal-Höfen. Hier lernen Schülerinnen und Schüler alles über die ökologische Landwirtschaft und können Bio-Landluft schnuppern.

„Mit der Fördung von ökologisch gewonnenem Saatgut hat 1996 für mich alles angefangen. Damals habe ich gedacht, dass wir schon bald 25 % der Landwirtschaft auf ökologischem Weg betreiben werden. Das ist nun 25 Jahre her und wir haben in Deutschland 10 % Öko-Landbau. Es ist schwierig gegen die großen Player und die herkömmliche Landwirtschaft anzukommen, umso wichtiger sind die Spenden und Unterstützer, die uns auf diesem Weg begleiten.“ so Willing. Mit den Geldern aus den Saatgutfonds wird beispielsweise die Entwicklung und Forschung neuer Bio-Sorten vorangetrieben. Die Pflanzen werden unter ökologischen Bedingungen angebaut und bieten besten Geschmack und Qualität – ohne Gentechnik und Patente.

Das Thema Tierzucht ist in den Gedanken immer häufiger negativ behaftet – zu Recht. Bilder von zu engen Käfigen und schlechtem Futter veranlassen viele Menschen dazu, auf tierische Lebensmittel zu verzichten. MALZERS unterstützt die Tierzuchtfonds der Stiftung mit 2.000 Euro, um die Bedürfnisse der Tiere in den Mittelpunkt zu stellen. Gesundheit, Wohlbefinden und Leistung der Tiere müssen ins Gleichgewicht gebracht werden. Weg von erbärmlichen Haltungsbedingungen und Massentierhaltung, die aus den Tieren reine Wirtschaftsgüter macht. Die Devise lautet: Weniger Quantität, mehr Qualität.

MALZERS ist eine Bäckerei mit einer 120-Jährigen Tradition. Ihre Ursprünge gehen auf eine Familienunternehmen zurück, das schon 1901 im Ruhrgebiet angesiedelt war. Seit 1991 ist die Back Bord Mühlenbäckerei ein starker Partner. Dadurch kann MALZERS sein Gesamtsorti-ment mit Bio-Backwaren abrunden. Beide Bäckereien sind familiär miteinander verbunden. Auch außerhalb dieser familiären Verbundenheit setzt die Bäckerei auf regionale Partner-schaften - so werden 80 % aller Waren und Dienstleistungen aus NRW bezogen und somit Lieferwege möglichst kurz gehalten. Mit dem eigenen Blockheizkraftwerk erzeugt MALZERS 75 % eigenen Strom und nutzt 100 % der Abwärme zur Warmwasserversorgung. Die hausin-terne Energiemanagement-Abteilung arbeitet auf Hochtouren an der Reduktion des eige-nen Energieverbrauches.

MALZERS gehört mit mehr als 150 Filialen und 2.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den führenden Filial-Bäckereibetrieben in Deutschland. Durch eine Positionierung in den Vor-kassenzonen bekannter Supermärkte rundet MALZERS das Serviceangebot dieser Einzel-händler ab.

Bildunterschrift: Christian Scherpel (links), Geschäftsführer von MALZERS und Oliver Willing, Geschäftsführer der Zukunftsstiftung Landwirtschaft bei der Scheckübergabe.