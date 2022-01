Die Klinik für Geriatrie und die Geriatrische Tagesklinik im St. Josef-Hospital sind erneut mit dem Qualitätssiegel Geriatrie ausgezeichnet worden - eine Auszeichnung, die unter Fachleuten wie Patienten als höchste medizinische Zertifizierungsstufe geriatrisch-medizinischer Arbeit gilt und vom Bundesverband Geriatrie vergeben wird.

Chefarzt Dr. Andreas Reingräber ist zu Recht ein wenig stolz auf die erneute Zertifizierung: „Seit 2012 haben wir immer wieder diese hohe Anerkennung für die von uns geleistete Arbeit erhalten. Um so lange und so erfolgreich als Klinik arbeiten zu können, braucht es den Einsatz und die Begeisterung aller Beteiligten vor Ort. Wir haben hier in Horst ein Team am Start, das eine geriatrische Versorgung von Patientinnen und Patienten auf höchstem Niveau ermöglicht.“

Qualitätssiegel Geriatrie

Der Nachweis einer qualitätsorientierten Versorgung bekam in den letzten Jahren einen stetig höheren Stellenwert und gewinnt für Einrichtungen der medizinischen Versorgung immer mehr an Bedeutung. Viele Patienten und Rehabilitanden möchten über die Qualitätsstandards informiert sein und lassen diese Erkenntnisse in den Entscheidungsprozess zur Wahl ihrer Klinik einfließen, und auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte schätzen die durch anerkannte Zertifikate objektiv bescheinigte Qualität für ihre Patienten. Dr. Andreas Reingräber: „Das Qualitätssiegel Geriatrie ist ein von Experten entwickeltes Qualitätsmanagementverfahren speziell für geriatrische Einrichtungen, und wir sind in Gelsenkirchen das einzige Haus, dass dieses Qualitätssiegel führen kann.“

Dass sich das St. Josef-Hospital, ein Krankenhaus im Leistungsverbund der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH, nicht auf dem neuen Siegel ausruhen kann, macht die Laufzeit von zwölf Monaten deutlich - ein Zeitraum, der für das Team der Klinik für Geriatrie Anspruch und Herausforderung ist.

Dr. Andreas Reingräber: „Wir sind seit rund zehn Jahren kontinuierlich mit unserer Qualitätsentwicklung befasst. Das Qualitätssiegel Geriatrie für unser Haus zu sichern und gleichzeitig im Rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen immer wieder neue Wege zu gehen, die Qualität zu steigern, ist für uns das zentrale Thema, weil wir mit und für Menschen arbeiten.“