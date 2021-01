In der Nacht vom 19. auf den 20. Januar brachen Unbekannte in einen am Schilken in Gevelsberg abgestellten 5-er BMW ein und entwendeten die Fahrzeuginnereien. Am Auto wurde die Scheibe der hinteren Tür eingeschlagen und die Täter gelangten in den Innenraum. Sie lösten diverse Verkleidungselemente der Mittelkonsole und des Armaturenbretts und stahlen das Multimedia-System. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.