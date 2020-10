Gevelsberg. Am Mittwoch, 28. Oktober, nutzten unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Mehrfamilienhauses und brachen in der Zeit zwischen 13 und 22.20 Uhr in eine im Erdgeschoss liegende Wohnung an der Lindengrabenstraße ein. Sie kletterten auf den Balkon und gelangten über die aufgehebelte Balkontür in die Wohnung. Sie durchsuchten die Räume, ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt.