GEVELSBERG. Am Mittwoch fuhr ein 35-jähriger Wuppertaler mit seinem Rennrad aus Richtung Wuppertal über die Gevelsberger Straße in Richtung Rosendahler Straße.

Auf der Gevelsberger Straße wurde er von einem weißen VW Golf überholt und während der Fahrt von dem Beifahrer des Fahrzeuges mit einer Flüssigkeit besprüht, die ihm am Arm traf. Als er an der roten Ampel auf der Rosendahler Straße neben dem Golf anhalten konnte, wollte er die Insassen zur Rede stellen. Darauf habe der Beifahrer wortlos erneut gesprüht und den Wuppertaler direkt im Gesicht getroffen.

Bei der Flüssigkeit handelte es sich vermutlich um Reizstoff. Eine Windschutzbrille verhinderte große Verletzungen. Der Radfahrer merkte sich das Kennzeichen und suchte eine Polizeiwache auf. Die Ermittlungen hinsichtlich der Personen wurden aufgenommen. Bei dem Halter des angegebenen Fahrzeuges handelt es sich im einen 23-jährigen Mann aus Sprockhövel.