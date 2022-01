Am Montag wurden in Silschede, in der Zeit von 20 bis 22 Uhr, an der Schieferbank zwei Fahrzeuge gestohlen.

Die beiden Pkw waren am Fahrbahnrand in einem Wohngebiet geparkt. Es handelt sich um einen weißen VW Passat Kombi BJ 2019 und einen weißen VW Tiguan BJ 2017. Wie die Täter die Fahrzeuge entwendet haben, ist bisher unklar. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht.