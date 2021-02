Vergangene Sonntagnacht zündete ein Unbekannter Täter einen zur Abholung herausgestellten Müllsack an.

Anwohner bemerkten gegen 23.30 Uhr den rauchenden Müllsack an der Hagener Straße in Höhe der Eichholzstraße und löschten das bis dahin noch kleine Feuer mit Schnee. Durch das Feuer entstand ein kleiner Sachschaden an der Fassade des Mehrfamilienhauses. Hinweise auf den Täter gibt es bislang keine.