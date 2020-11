Eine 65-jährige Gevelsbergerin betrat am Montag, 16. November, gegen 16 Uhr das Rathaus in Gevelsberg. Dass sie keinen Mund-/Nasenschutz trug, wurde mehrfach gerügt. Auch der Aufforderung das Rathaus zu verlassen, kam sie nicht nach. Sie wurde verbal aggressiv, so dass die Polizei hinzugerufen wurde. Dem Platzverweis wollte sie nicht nachkommen. Die Polizeibeamten nahmen sie bis zum Abend in Gewahrsam.